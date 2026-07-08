Cubalex alerta que Otero Alcántara es víctima de “desaparición forzada”

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El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara está siendo víctima de una “desaparición forzada”, advirtió el abogado de Cubalex Alain Espinosa.

“Luis Manuel Otero, en este momento y desde ese traslado de la prisión de Guanajay, se encuentra en una situación de desaparición forzada de personas, no solamente porque su paradero es desconocido, sino porque además tampoco existe la posibilidad de traerlo ante la justicia”, dijo Espinosa en declaraciones a Martí Noticias.

El abogado explicó que mantener a una persona fuera de la protección de la ley incrementa el riesgo de que sea sometida a presiones, malos tratos o torturas.

“Durante todo ese tiempo que no está a resguardo de la justicia, las personas pueden ser víctimas de torturas físicas, mentales, presiones y demás, con lo cual existe un doble riesgo”, advirtió.

Otero Alcántara permanece en paradero desconocido desde el martes 7 de julio, cuando fue sacado de la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, sin que las autoridades cubanas informaran sobre su destino.

El artista extingue oficialmente este jueves 9 de julio la condena de cinco años de prisión impuesta en su contra. La situación ocurre mientras continúa pendiente una solicitud de parole que podría permitirle viajar a Estados Unidos.

Espinosa sostuvo que la existencia de ese proceso migratorio no permite a las autoridades mantener al artista privado de libertad. “El Estado de ninguna manera puede mantener a una persona privada de libertad porque se esté tramitando algún tipo de visa de parole humanitario o porque exista una intención de la persona de abandonar el país”, afirmó.

El abogado alertó que, si las autoridades condicionan la liberación de Otero Alcántara a su salida de Cuba, podría configurarse una situación de exilio forzado. “Si esta intención de la persona de abandonar el país es de alguna manera controlada, dirigida, guiada o presionada por el gobierno, pues estamos en presencia de un exilio forzado”, explicó.

“Un minuto que lo mantengan detenido una vez cumplida su sanción o llegada su sanción al final de la misma es una detención ilegal”, afirmó.

Allegados a Otero Alcántara denunciaron que el artista no ha regresado a su vivienda ni se ha comunicado con familiares o amigos desde que fue sacado de prisión. Yanelys Núñez, curadora de arte y amiga del artista, dijo a Martí Noticias que el proceso de parole hacia Estados Unidos comenzó hace varias semanas, pero todavía no se ha concretado.

“Creemos que por eso el régimen lo traslada en vísperas del 11 de julio”, afirmó Núñez.

El traslado ocurrió el mismo martes en que el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, reclamó la libertad de Otero Alcántara durante una intervención ante el organismo internacional.

El artista, fundador del Movimiento San Isidro, fue detenido el 11 de julio de 2021 tras anunciar públicamente su intención de sumarse a las protestas antigubernamentales que estallaron ese día en Cuba. En junio de 2022 fue condenado a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.

Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia y el Departamento de Estado de Estados Unidos lo incluyó en su campaña sobre personas consideradas “detenidas injustamente”.