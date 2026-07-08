Madres de presos políticos reaccionan a mención de sus hijos en la ONU

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Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el embajador de Estados Unidos ante el organismo, Mike Waltz, solicitó la excarcelación de los presos políticos en Cuba.

En el transcurso de la sesión, Waltz mostró retratos de varios presos políticos de la isla, la mayoría de ellos arrestados a raíz de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, haciendo mención explícita a Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo Pérez, Fernando Almenares Rivera, Duannis León Taboada y los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, al tiempo que pidió a las delegaciones internacionales apoyar a la ciudadanía cubana.

Eva Rivera, madre del rapero y artista visual Fernando Almenares Rivera, manifestó tener sentimientos encontrados al ver la fotografía de su hijo en manos del diplomático estadounidense.

“Estoy sorprendida y a la vez estoy algo contenta porque son muchos sentimientos encontrados. Tengo esperanza que de una forma u otra se pueda solucionar el caso de mi hijo", declaró Rivera, quien reiteró que el joven nunca participó en los hechos de los que se le acusa.

Almenares Rivera, conocido artísticamente como Nando OBDC, cumple una sentencia de cinco años de prisión por el cargo de "propaganda contra el orden constitucional" en el centro penitenciario Cuba-Panamá, en la provincia de Mayabeque.

Por su parte, Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, expresó su agradecimiento desde San José de las Lajas tras conocer la mención de sus hijos en la sede de Naciones Unidas.

“Agradezco a este embajador por haber reconocido que mis hijos son inocentes. Hoy me siento muy orgullosa de saber que mis hijos ahí, en esa reunión, se los enseñaron a Cuba y le dijeron: ¿Por qué estos muchachos están presos por el simple hecho de pedir libertad?”, afirmó Perdomo a Martí Noticias.

Los hermanos Martín Perdomo fueron condenados a ocho y seis años de cárcel, respectivamente, por los cargos de atentado, desacato y desórdenes públicos tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021, y actualmente se encuentran recluidos en prisiones diferentes.

Luis Manuel Otero Alcántara, otro de los presos mencionados por el embajador de EEUU, extingue su sanción este jueves 9 de julio. Dos días antes, el martes, fue sacado de la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, y hasta el momento se encuentra desaparecido

"Hasta este momento, desconocemos su paradero. No tenemos más información sobre dónde está ni bajo qué condiciones fue trasladado", indica una nota firmada por las activistas Yanelys Núñez y Anamely Ramos en la página oficial de Facebook del artista.

"Apoyen al pueblo cubano"

Durante su intervención Mike Waltz instó a los países miembros de la ONU a respaldar “al pueblo cubano y no al régimen”.

En uno de los momentos más emotivos, el embajador mostró las fotografías de los presos políticos y dijo: "Miren sus rostros mientras pronuncian sus discursos hoy. Recuérdenlos. Porque están en prisión por haberse atrevido a luchar por la libertad".

"Yo apoyo al pueblo cubano. El presidente Trump apoya al pueblo cubano. El secretario de Estado Marco Rubio, orgulloso cubano-estadounidense, apoya al pueblo cubano. Exigimos al régimen que libere a estos presos políticos para permitir una verdadera libertad económica y otorgar al pueblo cubano los derechos que este organismo dice defender".