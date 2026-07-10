"Son macabros”: Maykel Osorbo fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Guanajay

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El rapero y preso político cubano Maykel Castillo Pérez, conocido artísticamente como Maykel Osorbo, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, después de haber permanecido varias horas en paradero desconocido tras ser sacado este viernes del penal Kilo 8, en Pinar del Río.

“Ya Maykel llamó. Lo llevaron para la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Son macabros”, escribió en su cuenta de Facebook la activista y curadora de arte Anamely Ramos.

Esta semana el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara fue sacado de esa misma prisión de Guanajay. El jueves el líder del Movimiento San Isidro extinguió su sanción de cinco años y aún continúa en paradero desconocido.

El Observatorio de Derechos Culturales indicó que el traslado quedó confirmado luego de que el propio artista lograra comunicarse por teléfono. “En el día de hoy Maykel Castillo Pérez ha sido trasladado a la prisión de máxima seguridad de Guanajay”, señaló la organización en un comunicado, en el que añadió que la familia había conocido inicialmente su salida de Kilo 8 “gracias a un preso solidario”.

La organización cuestionó que las autoridades no notificaran oficialmente a sus familiares y sostuvo que esa actuación “debe mirarse con suma atención” por la cercanía del aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.

El Observatorio de Derechos Culturales instó a organizaciones e instituciones internacionales a mantener la atención sobre el caso de Castillo y afirmó que persiste la “opacidad del Gobierno” en torno a los presos políticos en la isla. Asimismo, reiteró su petición de que “toda negociación diplomática con las autoridades cubanas debe estar mediada por el tema de los presos políticos” y reclamó la liberación incondicional del rapero.

Castillo fue arrestado en mayo de 2021 y condenado en 2022 a nueve años de prisión por desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia y sostuvo que el proceso judicial estuvo marcado por irregularidades y falta de garantías.

El traslado de Osorbo ocurre pocos días antes del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.