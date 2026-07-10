Sacan a Maykel Osorbo de la prisión de Kilo 8; denuncian que está desaparecido

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El rapero y preso político cubano Maykel Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, fue sacado este viernes de la prisión Kilo 8, en la provincia de Pinar del Río, y permanece en paradero desconocido, según denunció la activista y curadora de arte Anamely Ramos, quien aseguró que ni sus familiares han sido informados sobre el destino del artista.

Ramos informó que recibió la noticia a través de un recluso que alertó sobre la salida de Castillo del penal. “Maykel Castillo fue sacado hoy de la prisión de Kilo 8, en Pinar del Río, adonde había sido trasladado desde enero de este año. Simplemente llegaron a su galera, le dijeron que recogiera todas sus cosas y se lo llevaron”, escribió la activista en Facebook.

En declaraciones a Martí Noticias, Ramos afirmó que la familia del músico continúa averiguando sobre su ubicación.

“Ahora mismo no sabemos dónde está Maykel. Nos avisa un preso solidario, como siempre, porque aunque la ley dice que las familias tienen que ser notificadas de los traslados de las cárceles o de cualquier situación de esta índole, eso no ocurrió”, dijo.

“En este minuto Maykel tampoco se sabe dónde está; solo sabemos que fue sacado de la prisión de Kilo 8, que le mandaron a recoger todas sus cosas y se lo llevaron de allí”, agregó.

Castillo fue arrestado en mayo de 2021 y condenado en 2022 a nueve años de prisión por los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia y afirmó que el juicio estuvo marcado por irregularidades y falta de garantías procesales.

Nacido en La Habana en 1983, Maykel Osorbo alcanzó notoriedad como una de las voces más visibles de la oposición artística al gobierno cubano. Integró el Movimiento San Isidro y participó, junto con Luis Manuel Otero Alcántara, El Funki, Yotuel Romero, Descemer Bueno y el dúo Gente de Zona, en la canción “Patria y Vida”, ganadora de dos Latin Grammy y convertida en uno de los principales símbolos de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

Esta semana Otero Alcántara también fue sacadp de la prisión de máxima seguridad de Guanajay y trasladado a un lugar desconocido. El artista extinguía su sanción de cinco años de privación de libertad el jueves 9 de julio.

Ramos logró hablar brevemente con el artista por teléfono casi 48 después y este le confirmó que permanecía en un sitio cuya ubicación desconocía, mientras continuaba la tramitación de un proceso de parole.