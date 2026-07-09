ONU activa acción urgente por la desaparición de Otero Alcántara

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El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) activó una acción urgente para requerir información al Estado cubano sobre el paradero del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, tras una solicitud presentada por el centro de asesoría legal Cubalex que denuncia su traslado a un lugar desconocido y su incomunicación desde el 7 de julio.

La petición quedó registrada como la Acción Urgente No. 2357/2026, al amparo del artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Como parte del procedimiento, la secretaría del Comité envió una comunicación a la Misión Permanente de Cuba ante la ONU en Ginebra, en la que solicita a las autoridades cubanas adoptar medidas inmediatas para localizar al artista, proteger su integridad y presentar un informe oficial antes del 25 de julio de 2026, según informó Cubalex.

Otero Alcántara cumplía una condena de cinco años en la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, que extinguió este jueves 9 de julio, conforme a una resolución del Tribunal Supremo Popular. Dos días antes fue sacado del penal por agentes del Estado y efectivos militares y trasladado a un destino no revelado.

Cubalex afirmó que, desde entonces, familiares y representantes legales han solicitado información a las autoridades cubanas sobre su ubicación, sin obtener una respuesta oficial que confirme dónde se encuentra ni las condiciones en las que permanece.

Más temprano este jueves, la curadora de arte y activista Anamely Ramos informó que había podido hablar por teléfono con el artista, quien permanece bajo custodia de la Seguridad del Estado.

De acuerdo a Ramos, el parole de Otero Alcántara sigue en proceso. "Estará en ese lugar desconocido hasta que se resuelva. Los amigos de Luis estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. El régimen cubano lo quiere fuera. El régimen se adueñó de nuestro país y nos usa a todos, dijo.

El Comité expresó además preocupación por los antecedentes del caso. Recordó que en julio de 2021 ya había abierto otra acción urgente relacionada con Otero Alcántara tras denuncias de una desaparición forzada, procedimiento que fue cerrado en enero de 2022 una vez que se confirmó su paradero.

Según Cubalex, el órgano de la ONU advirtió que ocultar deliberadamente el paradero de una persona bajo custodia estatal puede constituir una violación de las obligaciones internacionales asumidas por los Estados parte de la Convención y subrayó que la condición de Otero Alcántara como defensor de derechos humanos requiere especial atención.

Entre las medidas solicitadas por el Comité figuran informar de inmediato el lugar exacto donde permanece detenido, garantizar el acceso de sus familiares y abogados a información sobre su situación jurídica y estado de salud, permitir su comunicación con personas de su elección, asegurar que permanezca en un centro oficial de detención y establecer mecanismos para mantener informada a su familia sobre cualquier cambio en su situación.