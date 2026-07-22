Giménez condena anuncio de Ortega sobre elecciones y pide presión sobre Nicaragua

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El congresista republicano Carlos Giménez pidió este martes revisar los acuerdos comerciales y cualquier tipo de asistencia de Estados Unidos a Nicaragua, después de que el presidente Daniel Ortega afirmara que bajo su gobierno no volverán a celebrarse elecciones, una declaración que ha provocado nuevas condenas desde Washington.

Giménez sostuvo que Ortega renunció incluso a mantener la “ilusión” de un proceso electoral tras haber encarcelado a sus principales adversarios políticos en los comicios anteriores.

“Sabe que va a perder si tiene elecciones honestas y por eso ha tomado este paso”, afirmó el legislador cubanoamericano.

El representante por Florida instó al gobierno estadounidense a endurecer su política hacia Managua y planteó revisar cualquier acuerdo con el país centroamericano.

“Nosotros en los Estados Unidos tenemos que ser los campeones de la democracia en nuestro hemisferio”, dijo y agregó que “cualquier tipo de acuerdo que tenemos con Nicaragua de intercambio libre se tiene que revisar”.

No debe brindarse “ningún tipo de ayuda al gobierno de Ortega cuando ha dicho que no va a tener elecciones”, agregó.

E secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, sostuvo que el pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus gobernantes mediante elecciones democráticas y exhortó a la comunidad internacional a responder de manera conjunta frente al régimen de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Ortega declaró durante un acto oficial en Managua que bajo su mandato no volverán a celebrarse elecciones que permitan a la oposición acceder al poder.

Sus comentarios reavivaron las críticas internacionales sobre el deterioro de la democracia en Nicaragua, donde en las elecciones de 2021 las autoridades encarcelaron a varios aspirantes presidenciales y otros opositores antes de los comicios.

Giménez participó este martes en la conferencia de prensa “Una Advertencia para Estados Unidos: Historias de Sobrevivientes del Comunismo”, encabezada por legisladores republicanos, entre ellos María Elvira Salazar, Nicole Malliotakis, Lisa McClain y Victoria Spartz, quienes abordaron los riesgos que representan las políticas socialistas extremas para Estados Unidos.