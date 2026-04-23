Llega a Caracas John Barrett, nuevo encargado de negocios de EEUU en Venezuela

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El diplomático estadounidense John M. Barrett llegó este jueves a Caracas para asumir como encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, en sustitución de Laura Dogu.

A su llegada, Barrett afirmó que “es un honor representar a Estados Unidos en este momento histórico de nuestras relaciones con Venezuela”, en referencia al proceso de restablecimiento de la presencia diplomática de Washington en ese país.

Barrett, miembro de carrera del Servicio Exterior Superior, cuenta con una amplia trayectoria diplomática. Recientemente se desempeñó como Encargado de Negocios en la Embajada de EEUU en Guatemala.

Previamente, fue jefe Adjunto de Misión en la Embajada en Panamá de 2023 a 2025 y consejero de Asuntos Económicos en la Embajada en Perú. Anterior a ello se desempeñó como cónsul General en el Consulado en Recife, donde dirigió la labor diplomática estadounidense en ocho estados del noreste de Brasil.

De 2015 a 2017, prestó sus servicios en Washington, D.C., como alto funcionario del Departamento de Estado para asuntos de Filipinas, donde apoyó la relación bilateral entre ambos países. Su trayectoria en el Servicio Exterior también incluye destinos en China, Afganistán y una misión previa en Guatemala.

El relevo se produce tras la salida de Dogu, quien encabezó la reapertura de la sede diplomática estadounidense en Caracas el pasado marzo, luego de años de interrupción en las relaciones. La funcionaria anunció que regresaría a Washington para retomar funciones como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto.

La llegada de Barrett ocurre en un contexto de cambios políticos en Venezuela y de un plan delineado por la administración de Donald Trump para avanzar en tres etapas —estabilización, recuperación y transición—, que incluye la normalización progresiva de la presencia diplomática y la reanudación de servicios consulares.