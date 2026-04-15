Laura Dogu culmina su misión al frente de la Embajada de EEUU en Venezuela

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La jefa interina de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, anunció este miércoles que su asignación temporal en Caracas "está llegando a su fin", y que regresará a su puesto anterior como Asesora de Política Exterior del Jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense.



Dogu dijo en un comunicado publicado en las redes sociales de la sede diplomática que John Barrett llegará próximamente a Venezuela para desempeñarse como el

próximo Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas.

La diplomática agradeció el presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por la posibilidad de "liderar la implementación de su plan aquí, en Venezuela, y de representar a los Estados Unidos durante este momento histórico, mientras construimos una relación sólida entre nuestros dos países".



Dogu señaló que la misión diplomática estadounidense en Caracas continuará avanzando el plan de tres fases delineado por Trump y Rubio "en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano".

Washington reanudó sus operaciones consulares en la Embajada en Caracas a finales de marzo. En una nota de prensa, el Departamento de Estado dijo entonces que la normalización formal de las operaciones marcaba un nuevo capítulo en la presencia diplomática de EEUU en Venezuela, pausada en marzo de 2019 tras el rompimiento de relaciones con el régimen de Nicolás Maduro.

Al inicio de su misión en Caracas, Dogu manifestó que trabajaría "mano a mano con los venezolanos, representantes de una variedad de sectores y perspectivas" para ejecutar el plan de tres fases delineado por la Administración Trump para Venezuela: "primero la estabilización del país y la restauración de la seguridad, segundo la recuperación de la economía para el beneficio de todos los venezolanos y tercero, la transición hacia una Venezuela amigable, estable y prospera", dijo entonces la diplomática.