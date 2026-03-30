EEUU reanuda operaciones de su embajada en Caracas

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Como un “hito clave en la implementación del plan de tres fases del Presidente para Venezuela” calificó Tommy Pigott, portavoz principal adjunto del Departamento de Estado, la reanudación oficial de las operaciones de la embajada de los Estados Unidos en Caracas este lunes.

En una nota de prensa, el Departamento de Estado anunció que la normalización formal de las operaciones “marca un nuevo capítulo de nuestra presencia diplomática en Venezuela”, pausada en marzo de 2019 tras el rompimiento de relaciones con el régimen de Nicolás Maduro.

Desde esa fecha, todos los asuntos diplomáticos de EEUU relacionados con el país sudamericano se tramitaban en la Unidad de Asuntos de Venezuela, en la embajada estadounidense en Bogotá, Colombia, hasta que en enero pasado la embajadora Laura F. Dogu, designada encargada de negocios, llegó a Caracas.

“La reanudación de operaciones en la Embajada de EEUU en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del Presidente para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de interactuar directamente con el gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado”, menciona el texto de la Oficina del Portavoz.

En un video publicado en las redes sociales, la embajadora Dogu junto a varios funcionarios de la sede celebraron el reinicio formal de las actividades diplomáticas. “A partir de hoy, somos nuevamente la Embajada de los Estados Unidos en Caracas”, aseguró la funcionaria estadounidense.

“Este paso nos da la oportunidad de hacer el trabajo diplomático, vincular a empresarios de EEUU con los de Venezuela, comunicarnos con los actores

políticos y de la sociedad civil, abrir oportunidades de empleo en la embajada y seguir reconstruyendo nuestras instalaciones”, dijeron.

Este paso de hoy, prepara las condiciones “para en un futuro, poder brindar servicios consulares y promover el flujo de información, intercambios y conexiones entre nuestros países”, dijeron. “Falta mucho por hacer mientras seguimos ejecutando el plan de tres partes de la administración Trump”.

Venezuela “recupera” sedes diplomáticas en EEUU

El fin de semana, dos funcionarios venezolanos aseguraron que su país “recuperó” las sedes diplomáticas en EEUU. En una publicación en X, el vicecanciller del régimen Oliver Blanco afirmó que las instalaciones “serán rehabilitadas para ponerlas al servicio de todos los venezolanos”.

Junto al recién nombrado Jefe de la Misión de Venezuela en EEUU, Félix Plasencia, el viceministro Blanco aseguró que se reunieron con los subsecretarios de Estado Christopher Landau, Michael Kossack y Caleb Ward “para explorar oportunidades de fortalecimiento de la relación bilateral”.

Por su parte, Plasencia destacó que la visita de Blanco a Washington sirve para retomar la presencia diplomática de Venezuela. “Estamos aquí una delegación de responsables funcionarios para atender los asuntos que le interesan a las venezolanas y los venezolanos en este oficio”, mencionó.

En enero de 2019, el régimen de Nicolás Maduro anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con EEUU, tras la primera Administración de Donald Trump reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En marzo de ese año los diplomáticos estadounidenses abandonaron el país.

Tras la captura del dictador Nicolás Maduro en enero pasado, EEUU estableció un plan de tres fases para Venezuela: estabilización, recuperación y transición, que ha incluido retomar su presencia diplomática de manera permanente en Caracas y abrir canales diplomáticos en ambos sentidos.