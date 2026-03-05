EEUU y Venezuela pactan multimillonario convenio en minería

Getting your Trinity Audio player ready...

Con la visita del Secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, a Venezuela esta semana se concretaron acuerdos significativos en el sector minero, con énfasis en el oro como uno de los recursos clave.

El convenio principal sobre exportación de oro con la estatal Corporación Venezolana de Guayana Minerven incluye un contrato multimillonario para vender entre 650 y 1.000 kilogramos de oro a la comercializadora internacional Trafigura, con destino final en refinerías en Estados Unidos, bajo supervisión y arreglos separados con el gobierno estadounidense.



El acuerdo requiere un contenido final de oro del 98% de pureza y valorado en más de 150 millones de dólares, busca desplazar rutas de contrabando previas hacia Turquía e Irán con destinos en mercados formales y transparentes en EE.UU., eliminando fugas de capitales por redes de corrupción.



Doug Burgum sostuvo reuniones en el Palacio de Miraflores con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y representantes de empresas mineras estadounidenses La visita incluyó encuentros con más de dos docenas de empresas mineras estadounidenses como Peabody Energy, Hartree Partners y Trafigura.

"Fructífera reunión con el Secretario del Departamento del Interior de EEUU, Doug Burgum. Revisamos nuestra agenda en minería, intercambiamos información sobre flujos de inversión, nuevas tecnologías y resaltamos el impulso de oportunidades estratégicas en favor de nuestro pueblo", escribió la presidenta interina.



Burgum destacó que Venezuela es "rica en minerales críticos" más allá del petróleo, y elogió el potencial para inversiones estadounidenses que generen miles de empleos bien pagados.



Rodríguez anunció que en los próximos días presentará ante la Asamblea Nacional una propuesta de reforma a la Ley de Minas, para reducir burocracia, atraer inversión extranjera y facilitar la explotación legítima de oro, diamantes y minerales raros por compañías foráneas.

La Ley de Minas busca replicar el modelo de reciente aprobación de la Ley de Hidrocarburos bajo una relación que permita ganancias para ambas partes.



La Embajada de EE.UU. y funcionarios venezolanos lo describen como un paso "histórico" hacia la cooperación bilateral en recursos estratégicos.