Cinco licencias clave en la política de Trump para el petróleo de Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

Cuatro fechas en el calendario marcan importantes cambios en la política de Estados Unidos hacia Venezuela, con la implementación de la visión del presidente Donald Trump para el petróleo de ese país.

“La Administración implementa rápidamente la visión del presidente Trump para reabrir y desarrollar la industria petrolera de Venezuela, en beneficio del pueblo estadounidense y venezolano”, dijo este viernes en un comunicado el Departamento de Estado.

En la declaración de la oficina del portavoz, se hace referencia a la emisión de cinco licencias clave para que compañías de petróleo y gas realicen inversiones sin precedentes en Venezuela “a una velocidad récord”.

Las cinco licencias de OFAC

De acuerdo con la nota de prensa, el 29 de enero de 2026 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, emitió la Licencia General 46 para Venezuela.

La misma “autoriza a empresas constituidas en Estados Unidos a comercializar petróleo venezolano con compradores en todo el mundo, y en gran medida en EEUU”.

Según esta licencia, los pagos deben realizarse en condiciones comercialmente razonables, “a diferencia de los precios fuertemente descontados a los que el régimen corrupto de Maduro vendía el petróleo”, destaca la nota.

Los pagos deben depositarse en una cuenta en Estados Unidos, establecida y supervisada por los Departamentos de Estado y del Tesoro, según la autorización de la OFAC.

“Garantizaremos que estos fondos se gasten de manera transparente y en beneficio del pueblo venezolano”, asegura el Departamento de Estado en su declaración.

La segunda fue emitida el 3 de febrero de 2025. Se trata de la Licencia General 47, que autoriza a las empresas a vender diluyente de origen estadounidense a Venezuela, un producto esencial para la producción petrolera.

“Esta medida aporta beneficios significativos tanto al pueblo venezolano como a la economía de Estados Unidos”, aseguró el Departamento de Estado.

Una semana después, el 10 de febrero, la OFAC emitió la Licencia General 48, autorizando a empresas estadounidenses a suministrar bienes, equipos y servicios a la industria petrolera y gasífera venezolana.

“Al utilizar esta licencia, las compañías desempeñarán un papel fundamental en la reparación y modernización de la infraestructura petrolera y gasífera de Venezuela en beneficio del pueblo venezolano”, aclararon.

Ciertas empresas en Venezuela fueron autorizadas a ampliar sus operaciones tras la emisión de la Licencia General 50 de la OFAC, publicada el 13 de febrero, que incluye la búsqueda de proyectos adicionales de petróleo y gas.

Ese mismo día, la OFAC emitió la Licencia General 49, que autoriza a empresas de petróleo y gas a negociar y firmar contratos contingentes con Venezuela para invertir en proyectos de exploración y producción.

Según el Departamento de Estado, cada uno de estos contratos se revisará para su aprobación y se priorizará la promoción de los intereses de los pueblos estadounidense y venezolano.

“Estas inversiones sentarán las bases para la modernización de la industria petrolera y gasífera venezolana, aumentarán la producción y reforzarán las líneas de suministro de EEUU en nuestro hemisferio”, dice el comunicado.

El Departamento de Estado recordó que Caracas posee un enorme potencial económico, “pero años de inestabilidad, corrupción y mala gestión" han limitado "el crecimiento y la prosperidad del país”.

En el futuro podrían emitirse autorizaciones adicionales según sea necesario para avanzar la visión del presidente Trump, asegura el texto.

Cargamento de medicinas de EEUU en Venezuela

Un cargamento con unos seis mil kilogramos de suplementos médicos arribó este viernes a Venezuela, como parte de una ayuda enviada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

“¡Otro día productivo en Caracas! Hoy facilitamos la entrega de más de 6 mil kilos de medicamentos para apoyar la recuperación del pueblo venezolano”, escribió Laura Dogu, encargada de negocios de EEUU en Venezuela.

“Los medicamentos se distribuirán a los venezolanos que necesiten atención médica urgente”, aseguró Thomas Pigott, viceportavoz principal del Departamento de Estado.

“Se trata del primer envío de una importante iniciativa para incrementar el suministro de productos médicos esenciales a Venezuela. Así es como se pone en práctica la política de Estados Unidos Primero”, afirmó.

“Estos medicamentos esenciales ayudarán a estabilizar el sistema sanitario venezolano, atender necesidades médicas críticas, reducir las enfermedades prevenibles y salvar vidas”, destacó el funcionario.

“Estados Unidos continúa colaborando con las autoridades provisionales de Venezuela para ejecutar nuestro plan en tres etapas destinado a apoyar la recuperación económica y la reconciliación política de Venezuela”, dijo.

Semana activa en Venezuela

Esta semana, Chris Wright, secretario de energía estadounidense, realizó una visita de alto nivel a Caracas, la primera de su rango desde la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Wright se reunió con Delcy Rodríguez, recorrió instalaciones petroleras clave en la Faja del Orinoco y evaluó la reforma de la industria energética venezolana que busca atraer inversiones tras décadas de estancamiento.

Entretanto, el presidente Donald Trump anunció este viernes a su salida de la Casa Blanca su propósito de viajar a Venezuela, aunque no especificó ni la fecha ni la agenda de su posible visita.