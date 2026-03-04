Burgum llega a Caracas para liderar la reconstrucción energética de Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, arribó hoy a Caracas en un viaje que busca formalizar el ambicioso plan de reactivación económica diseñado para el país sudamericano.

Burgum, quien también encabeza el Consejo Nacional de Dominio de la Energía, llega con el objetivo de sellar acuerdos estratégicos que revitalicen la producción de crudo y la extracción de minerales críticos, como las tierras raras.

"Se reunirá con las autoridades interinas, establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras", detalló en un mensaje en X la embajada de EEUU junto a una fotografía de la llegada del funcionario.

La sede diplomática aclaró que se trata de otro "paso vital e histórico" que impulsa el plan de tres fases de la administración de Donald Trump en beneficio de los venezolanos y estadounidenses.

La agenda oficial incluye una cumbre con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y encuentros de alto nivel con líderes de la industria petrolera y minera.

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores el pasado 3 de enero en Caracas en una operación de EEUU, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, presentó un plan de tres etapas para Venezuela: "estabilización, recuperación y transición".

En su discurso del estado de la Unión a finales de febrero, Trump destacó la llegada de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela.

Justo esta semana, la estatal petrolera PDVSA informó que había suscrito nuevos acuerdos de venta de crudo y derivados para su comercialización en Estados Unidos.

Desde el operativo militar, varios altos funcionarios han visitado Venezuela, incluyendo al secretario de Energía, Chris Wright, y al general del Comando Sur, Francis Donovan.