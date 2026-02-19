Visita histórica del jefe del Comando Sur a Caracas evalúa entorno de seguridad y plan estratégico de EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), General Francis L. Donovan arribó este miércoles a Caracas en una visita oficial que ha sido calificada como “histórica” tanto por autoridades estadounidenses como venezolanas.

Durante su estancia, Donovan sostuvo reuniones de alto nivel con la presidenta interina Delcy Rodríguez, así como con los ministros Vladimir Padrino López (Defensa) y Diosdado Cabello (Interior, Justicia y Paz).



La agenda del jefe militar comenzó con un encuentro con el personal de la Fuerza Conjunta estadounidense destacado en instalaciones diplomáticas en Caracas, y con socios interinstitucionales de su delegación.

Desde Caracas, la embajadora estadounidense Laura F. Dogu calificó la jornada como “otro día histórico”, resaltando que Donovan se reunió con autoridades interinas para garantizar la implementación del plan de seguridad estadounidense, reforzar la cooperación en materia de defensa y avanzar hacia el objetivo estratégico de una Venezuela más alineada con EEUU.

Según un comunicado del Comando Sur, el objetivo central de la visita de Donovan fue evaluar el entorno de seguridad y avanzar en la implementación del plan estratégico de tres fases impulsado por la administración del presidente Donald Trump, orientado a la estabilización de Venezuela y su alineación con los intereses de Estados Unidos en la región.



Tanto Washington como el gobierno venezolano confirmaron que las conversaciones versaron sobre la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la migración, así como acerca de la necesidad de establecer una agenda bilateral de cooperación en seguridad. Ambas partes coincidieron en su compromiso con una “Venezuela libre, segura y próspera” en beneficio de la población venezolana y de la estabilidad del hemisferio occidental.

La visita ocurre en un contexto marcado por cambios políticos y de seguridad en el país petrolero, tras la captura del dictador Nicolás Maduro en enero pasado en una operación militar de EEUU y la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas luego de siete años cerrada.

Donovan llegó a Venezuela apenas unas semanas después de haber asumido el mando del Comando Sur y tras supervisar despliegues militares en el Caribe que mantuvieron vigilancia sobre Venezuela entre agosto y enero.



La visita de Donovan, acompañada también por el subsecretario de Guerra para Asuntos del Hemisferio Occidental, Joseph Humire, reafirma la apuesta de Washington por una combinación de diplomacia, cooperación militar y estrategias de seguridad para acompañar el proceso de transición venezolana