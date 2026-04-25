EEUU autoriza el financiamiento de la defensa de Maduro con el acuerdo de la fiscalía

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Un tribunal federal de Estados Unidos autorizó al gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, a financiar la defensa legal del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores con fondos generados después del 5 de marzo de 2026.

La decisión fue presentada el viernes ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York mediante una carta conjunta firmada tanto por la fiscalía federal como por la defensa. En ella, el gobierno estadounidense, a través del Departamento del Tesoro, modificó las licencias de sanciones para permitir estos pagos.

Para evitar que el caso sea desestimado por falta de fondos para la defensa, la fiscalía —liderada por el fiscal Jay Clayton— notificó al juez Alvin K. Hellerstein su aceptación de que se utilicen recursos generados después del 5 de marzo de 2026 para costear los honorarios legales de Maduro.

Esta posición conjunta evita que prospere la moción de la defensa para desestimar los cargos por violación al derecho constitucional a una defensa efectiva.

“La fiscalía y la defensa han llegado a un acuerdo que resuelve temporalmente el conflicto sobre el financiamiento”, indica el documento.

De esta manera, se garantiza la continuidad del proceso judicial sin que el gobierno de Estados Unidos tenga que asumir directamente los costos de la defensa.

Maduro y Cilia Flores enfrentan cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y otros delitos relacionados. Ambos se declararon no culpables tras su captura en enero de 2026.

La fecha límite del 5 de marzo de 2026 coincide con el reconocimiento oficial por parte de Washington del gobierno interino de Delcy Rodríguez. Los pagos deberán cumplir estrictas condiciones para no violar las sanciones aún vigentes. Hasta el momento no se han revelado los montos autorizados ni los plazos de pago.



El expresidente y la ex-primera dama de Venezuela fueron capturados el 3 de enero de 2026 en Caracas durante la Operación Resolución Absoluta, una acción militar estadounidense ejecutada por fuerzas especiales (Delta Force) con apoyo aéreo.