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Maduro y Cilia agradecen muestras de "solidaridad" en mensaje desde prisión

Un seguidor de Nicolás Maduro y Cilia Flores carga estatuillas con su apariencia vestidas de superhéroes, en New York, el 26 de marzo.
Un seguidor de Nicolás Maduro y Cilia Flores carga estatuillas con su apariencia vestidas de superhéroes, en New York, el 26 de marzo.

Sumario

  • En el primer mensaje que el exdictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, envían desde prisión a través de sus redes sociales, agradecieron las muestras de "solidaridad" tras su audiencia judicial en Nueva York.
  • Los acusados de conspiración de narcoterrorismo, entre otros cargos, llamaron a la paz y reconciliación nacional, sin mencionar el proceso judicial que enfrentan.
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El exgobernante venezolano Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, difundieron este sábado un mensaje en redes sociales en el que agradecieron las muestras de solidaridad recibidas tras la audiencia judicial en su contra celebrada la semana pasada en Nueva York.

En el mensaje, firmado por ambos, Maduro y Flores expresaron su “agradecimiento profundo” al pueblo venezolano y a personas de “buena voluntad del mundo” por las comunicaciones, mensajes, cartas y oraciones que aseguran haber recibido.

Señalaron que esas expresiones de apoyo les han brindado fortaleza espiritual y afirmaron encontrarse “bien, firmes, serenos y en oración permanente”.

Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, el abogado de Flores —Mark Donnelly— y el abogado de Maduro —Barry Pollack—, en la audiencia en el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan de la ciudad de Nueva York, el 26 de marzo de 2026. REUTERS/Jane Rosenberg
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Maduro y su esposa comparecieron el jueves por segunda vez ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. En la audiencia, presidida por el juez Alvin Hellerstein, la corte rechazó la solicitud de la defensa de desestimar los cargos en contra del exdictador venezolano y su esposa.

Ambos se han declarado no culpables de los cargos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y explosivos, y confiscación de bienes y activos derivados del narcotráfico.

En el mensaje, compartido en la cuenta oficial del exgobernante venezolano, Maduro y Flores hicieron un llamado a consolidar "la paz, la unión nacional, la reconciliación" y el perdón, exhortando a no apartarse del camino diálogo, la convivencia y el respeto, "porque esa es la senda de la Patria", dijeron.

El pronunciamiento no hizo alusión al proceso judicial ni a la audiencia del jueves.

El oficialismo venezolano mantiene una campaña para retornar a casa al exdictador, al que consideran el "legítimo presidente" del país, y acusa a Estados Unidos de haberlo secuestrado, el 3 de enero pasado, durante la operación militar que culminó con su captura y traslado a un centro penitenciario de Nueva York.

El presidente Donald Trump dijo recientemente a periodistas, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentará cargos adicionales contra el depuesto mandatario.

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