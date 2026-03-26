Representarse a sí mismos o un abogado de oficio: otras opciones para Maduro y Cilia

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El exdictador venezolano Nicolás Maduro compareció este jueves por segunda vez ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en un caso que sigue escalando tanto en el plano judicial como político.

La audiencia, presidida por el juez Alvin Hellerstein, dejó un punto clave: la corte rechazó la solicitud de la defensa de desestimar los cargos en su contra.

La defensa argumentó que las restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dificultan el pago de honorarios legales, pero el tribunal consideró que esto no vulnera su derecho a defensa.

Expertos legales señalan que, bajo el sistema estadounidense, los acusados mantienen alternativas claras: pueden representarse a sí mismos o recurrir a un abogado de oficio si no cuentan con recursos disponibles.

Maduro, quien enfrenta acusaciones por narcoterrorismo, conspiración para tráfico de drogas y otros delitos federales, acudió acompañado de su esposa, Cilia Flores.

El proceso judicial contra Maduro se originó tras su captura y traslado a Estados Unidos a inicios de 2026, donde fue imputado formalmente en una corte federal de Manhattan por delitos vinculados al narcotráfico internacional.

Nuevas advertencias desde Washington

Durante la jornada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión de gabinete afirmó que el exlíder venezolano solo ha sido procesado por “una fracción” de los presuntos delitos.

El comentario de Trump deja abierta la puerta a una expansión del expediente judicial.

Analistas consultados por Martí Noticias consideran que este escenario podría provocar ajustes en la estrategia de la defensa.

Los expertos no descartan que se den negociaciones para evitar la acumulación de cargos o la unificación de procesos en una sola jurisdicción.

Evidencias y escenarios del caso

De acuerdo con especialistas consultados, la fiscalía estadounidense podría presentar un conjunto de pruebas consideradas de alto impacto, entre ellas testimonios de figuras vinculadas al narcotráfico internacional, registros financieros, incautaciones de droga y material de vigilancia.

El caso también podría apoyarse en investigaciones previas que señalan la presunta participación de Maduro en estructuras como el denominado “Cártel de los Soles”, una red señalada por introducir cargamentos de cocaína hacia territorio estadounidense durante años.

Los expertos coinciden al estimar que las discusiones legales y técnicas podrían extender el proceso durante meses o, incluso, años.

Maduro permanece detenido en un centro federal en Brooklyn bajo estrictas medidas de seguridad y sin derecho a fianza, mientras avanza uno de los casos judiciales más sensibles en la relación entre Estados Unidos y Venezuela en las últimas décadas.