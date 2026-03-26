Gran expectativa por la segunda audiencia a Maduro; Trump dice que enfrentará más cargos

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Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecen por segunda vez este jueves ante un tribunal federal en Nueva York, en el Distrito Sur de Manhattan, donde el exdictador venezolano enfrenta un complejo proceso judicial por cargos de conspiración de narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y explosivos, y confiscación de bienes y activos derivados del narcotráfico.

Este mismo día el presidente Donald Trump dijo a periodistas durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentará cargos adicionales contra el depuesto mandatario.

La segunda salida de Maduro y Flores del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC) donde permanecen detenidos desde el 4 de enero genera interés mundial. Fuera del tribunal se ha reunido una multitud.

Tanto detractores como defensores del líder chavista, aguardan desde temprano la llegada de ambos, junto a numerosos periodistas de las más importantes cadenas. Las imágenes de Maduro y Flores, esposados y en uniforme de reclusos, han dado la vuelta al mundo.

El caso The United States v. Nicolas Maduro Moros se basa en incautaciones, grabaciones y confesiones, así como detalles de pagos y logística.

Además de Maduro y la ex presidenta de la Asamblea Nacional y ex fiscal general de Venezuela, han sido implicados Diosdado Cabello Rondón, uno de los hombres más poderosos del chavismo; Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior; Nicolás Ernesto Maduro Guerra (“Nicolasito”), hijo del mandatario, acusado de coordinar envíos de cocaína; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores (“Niño Guerrero”), líder del grupo criminal Tren de Aragua.

La audiencia del día de hoy es una revisión de estatus en la que se discuten aspectos previos al juicio principal.

En su primera comparecencia ante el tribunal, el 5 de enero, Maduro y su esposa se declararon no culpables. La del narcodictador presentó una moción para desestimar todo el caso, argumentando que el gobierno de Estados Unidos está violando sus derechos constitucionales.

El principal reclamo es que las sanciones impiden al gobierno venezolano pagar los honorarios de sus abogados, lo que afectaría su derecho a una defensa adecuada según la Sexta Enmienda.

El juez Alvin Hellerstein debe evaluar esta solicitud junto con otros puntos logísticos y de procedimiento.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, famoso por su defensa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se retiraría del caso si el juez Hellerstein no desestima los cargos y si el gobierno venezolano no puede abonar sus honorarios.

Maduro y Cilia Flores fueron capturados el 3 de enero de 2026 durante una operación militar estadounidense en Caracas, que incluyó ataques selectivos y el despliegue de fuerzas especiales.