Alto cargo del Departamento de Guerra evalúa espionaje de Cuba como amenaza para EEUU (VIDEO)

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El régimen cubano no sólo ha penetrado el Gobierno de los Estados Unidos sino también a otros países aliados en América Latina y el Caribe, trascendió este martes durante una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.

Un panel integrado por el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur; el general Gregory Guillot, comandante del Comando Norte y de Defensa Aeroespacial y Joseph Humire, subsecretario adjunto de Guerra, respondió preguntas sobre los desafíos de seguridad nacional en la región.

El representante por Virginia, John McGuire, inquirió a los testigos sobre la dictadura cubana. “¿Qué amenaza potencial representa Cuba al permitir que nuestros adversarios tengan un punto de apoyo en el Hemisferio Occidental, y si los acontecimientos recientes están cambiando eso?”, preguntó.

De acuerdo con el subsecretario Humire, “históricamente, Cuba ha sido uno de los adversarios de inteligencia más fuertes que hemos tenido en Estados Unidos. No solo han penetrado nuestro gobierno, sino también otros gobiernos aliados en América Latina y el Caribe”, aseguró.

“Y creo que eso quedó demostrado por el hecho de que, cuando se llevó a cabo la Operación Resolución Absoluta, fueron principalmente oficiales militares cubanos quienes estaban defendiendo a Nicolás Maduro dentro de Fuerte Tiuna, en Caracas, dentro del complejo”, agregó el experto que supervisa la política de defensa y seguridad de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, abarcando Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

En sus palabras iniciales ante el Comité, el subsecretario Humire había resaltado la importancia del operativo militar que capturó al dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y “envió una fuerte señal de la superioridad militar de Estados Unidos en todo el mundo”.

También afirmó que el Departamento de Guerra apoya el enfoque de tres fases liderado por el Departamento de Estado en Venezuela: Estabilización, Recuperación y Transición, con “énfasis en la primera fase para evitar un colapso económico o social en Venezuela”.

De acuerdo con el funcionario de la Administración Trump, el éxito de esta operación “ha tenido múltiples efectos recíprocos en la región, incluyendo conversaciones de alto nivel de Estados Unidos con Cuba y la obtención de cumplimiento por parte de Nicaragua”, precisó.

Por su parte, el general Donovan, jefe del Comando Sur, durante sus palabras de apertura resaltó la visita que sostuvo el pasado 18 de febrero a Venezuela, la cual calificó como una “oportunidad” y donde se reunió “con la Presidente interino y altos líderes militares”, dijo.

Además, se refirió a la presencia rusa en la región, en particular en Nicaragua, donde “ha desplegado buques navales, desde submarinos hasta destructores y embarcaciones de recolección de inteligencia”, y sobre la incertidumbre creada tras el arresto del dictador Maduro en el futuro de la alianza con Irán.

En abril del 2025, durante otra audiencia del Comité de Servicios Armados del Congreso, el entonces jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey, consideró a Cuba una amenaza muy desafiante. “Las acciones malignas de Cuba debilitan nuestras relaciones en la región”, afirmó.