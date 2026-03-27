Venezolanos preocupados por la economía más que por la suerte de Maduro, dice experto

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En Venezuela, casi no se habla de Nicolás Maduro, pasó a ser un personaje de último lugar en lo que pueda significar el común y corriente del día a día del venezolano, aseguró el politólogo Gustavo Manzo, abogado especializado en derecho constitucional.

“La gente no habla de Maduro en estos momentos, la gente quiere saber cómo va resolver el problema económico, pues todos los días las cosas valen más en bolívares”, agregó.

El 3 de enero de 2026, Maduro fue puesto bajo custodia estadounidense tras una operación militar en Caracas. Posteriormente, junto a su esposa, Cilia Flores, fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, Nueva York, y se encuentra a la espera de juicio por cargos federales que incluyen narcoterrorismo y narcotráfico.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que la política de Estados Unidos hacia Venezuela para consolidar el cambio se estructura en tres fases esenciales, estabilización, recuperación y transición.

“Yo creo que vamos todavía en la primera fase del plan, y creo que el plan se está cumpliendo, no mintió el secretario de Estado, Marco Rubio, ha ido cumpliendo el plan que se trazó Estados Unidos para Venezuela”, señaló el profesor de la Universidad Metropolitana y Universidad Central de Venezuela.

“Venezuela viene de 25 años de una forma de hacer política… ese elemento evidentemente que provoca modificaciones en cualquier plan que traces”, dijo en el programa “Las Noticias como Son”.

“Yo creo que se han dado cuenta que tarda más la primera parte del plan, pero ellos no han aflojado ni un momento su plan, no lo han soltado, y mientras eso se mantenga yo voy creyendo en lo que dice el secreatario Marco Rubio y en lo que va diciendo la administración de Donald Trump”, agregó el académico.

Según Manzo, Venezuela transitará a una democracia, pero es compleja la situación para llegar a eso: “El que esté pensando resolver los problemas de Venezuela en seis meses, realmente no se da cuenta de la complejidad de la conducta del ser humano, de la sociología, etc”.

El venezolano no tiene una opinión completamente formada de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo refiriéndose al escenario político.

“El venezolano de a pie está desesperado, quiere ver resultados, necesita que sus cosas del día a día cambien rápidamente, que su dinero rinda más, necesita ir al hospital y ser atendido, conseguir las medicinas con mayor fluidez, que llegue la tecnología a Venezuela”, dijo Manzo.

Para el experto es "fundamental" la Ley de Amnsitía para la Convivencia Democrática, aprobada por la Asamblea Nacional, pero lamentó el “goteo” que hay para liberar a presos por razones políticas.

“Se han tardado en terminar con esto”, señaló.

Al comentar sobre el eventual regreso a Venezuela de la líder de oposición María Corina Machado el catedrático fue cauteloso.

“Yo creo que no hay garantías suficientes para que regrese al país María Corina Machado, todavía hay una estructura de poder que pertenece al poder de los 25 años, estamos viviendo en una especie de tránsito entre lo que sucedió en 25 años y lo que eventualmente sucederá que son las elecciones libres y democráticas, pero en medio de eso está el proceso que estamos viviendo”, concluyó Manzo.