Buscan acelerar votación sobre TPS para los venezolanos

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Una petición que promueve la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos tiene apoyo bipartidista para que pase directamente al Pleno de la Cámara, sin ser discutido en el Comité de Reglas.

El programa migratorio de Estados Unidos protege temporalmente a personas de ciertos países que no pueden regresar de forma segura a su nación de origen debido a conflictos armado, desastres naturales, epidemias y otras condiciones extraordinarias y temporales.

El congresista demócrata de Florida, Darren Soto, y varios colegas del caucus demócrata, junto a la representante republicana María Elvira Salazar, buscan acelerar la iniciativa.

En febrero pasado, el demócrata Soto, representante del Distrito 9 de la Florida que abarca áreas de Orlando y Kissimmee, presentó la Resolución 1046, que dispone la consideración del proyecto de ley 3310 de mayo de 2025, que extendería por 18 meses el TPS a nacionales de Venezuela.

La Resolución 1046 fue presentada ante el Comité de Reglas, pero ahora su principal patrocinador promueve, a través de una petición, que su iniciativa se salte el procedimiento de revisión y aprobación en el mencionado grupo congresional y se discuta directamente en el Pleno de la Cámara Baja.

En este sentido, el congresista Soto presentó una “Petición de Liberación”, contemplada en las leyes del Congreso como el pedido para que una legislación salga de un Comité y avance directamente al Pleno para forzar su debate, y para ello necesita las firmas de 218 miembros del Congreso.

Hasta el cierre de este artículo, habían rubricado la petición 37 legisladores, entre los cuales la única republicana es la congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, que también promueve su propia legislación en inmigración, la Ley Dignidad, una suerte de reforma migratoria integral.

“Aunque vemos señales de progreso en Venezuela, la realidad es que aún queda mucho por hacer y el país aún no es seguro para muchos. Por eso firmé una petición para llevar al pleno la Ley de TPS para Venezuela y obligar al Congreso a votar”, escribió en la red social X la congresista Salazar.

De acuerdo con la Representante por el Distrito 27 de Florida, una extensión del TPS dará “a los venezolanos en EEUU la estabilidad que necesitan para trabajar legalmente. Se trata de hacer lo correcto, de estar del lado de quienes huyeron de la represión y de asegurar que el Congreso actúe”, sentenció.

En un comunicado, el congresista Soto destacó la importancia de su proyecto de ley 3310, la Ley de TPS de Venezuela de 2025, presentado junto a la demócrata Debbie Wasserman-Schultz y la republicana Salazar, debido a la situación del país luego de la captura del dictador Nicolás Maduro.