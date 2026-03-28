Trump reivindica operación en Venezuela: "Una guerra de 45 minutos" (VIDEO)

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MIAMI BEACH- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó su intervención en la cumbre Future Investment Initiative, celebrada en Miami, para destacar lo que calificó como una capacidad militar “sin precedentes” de Estados Unidos y defender la operación realizada en Venezuela, el pasado 3 de enero, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Durante su discurso, Trump aseguró que su administración ha construido “el ejército más poderoso del mundo” y afirmó que, aunque su campaña política estuvo basada en evitar conflictos armados, en ocasiones considera necesario recurrir a la fuerza.

Trump actualizó el panorama de las operaciones militares en Irán y sugirió que “Cuba podría ser la próxima”, sin ofrecer detalles sobre a qué se refería.

“Mi campaña se basó en la idea de que la fuerza pacífica no tendría que usarse. He construido este gran ejército y dije: nunca tendrán que usarlo, pero a veces hay que usarlo”, expresó el mandatario ante inversionistas y líderes internacionales presentes en el foro.

"Una guerra de 45 minutos"

Trump volvió a poner a Venezuela como ejemplo de la superioridad militar estadounidense. En un extenso relato, describió la incursión realizada contra Maduro en Caracas y sostuvo que la operación tomó apenas 45 minutos.





“Nadie se fija en lo que pasó con Venezuela. Aquello tomó 45 minutos. Fue una guerra de 45 minutos”, dijo. Según su versión, Maduro se encontraba dentro de una vivienda blindada, ubicada en una gran base militar con miles de soldados.

El presidente afirmó que las fuerzas estadounidenses ingresaron al lugar “en 30 segundos” utilizando sopletes para abrir puertas de acero y que, minutos después, Maduro ya estaba siendo trasladado en un helicóptero militar.

Trump aseguró además que los militares venezolanos no opusieron resistencia. “Los soldados simplemente miraron y dijeron adiós”, afirmó durante su intervención.

La captura de Maduro y Flores fue anunciada por Trump el 3 de enero, luego de una operación militar estadounidense en Venezuela.

Ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo y conspiración para traficar drogas. Esta misma semana Trump adelantó que el gobierno estadounidense prepara cargos adicionales contra Maduro.

Aunque la referencia a Venezuela dominó buena parte de su intervención, Trump también habló de economía, inversión y política exterior. En la cumbre saludó a varios líderes árabes asistentes al evento y reconoció la presencia de Gianni Infantino, presidente de FIFA, quien participó en la tarima antes del mandatario.

La intervención concluyó con una sesión de preguntas y respuestas con los organizadores del evento.