Presos políticos siguen siendo el principal obstáculo para la transición en Venezuela, según Foro Penal

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CARACAS- El director presidente de Alfredo Romero, de la organización Foro Penal, afirmó que en Venezuela se mantienen actualmente 454 presos políticos, entre ellos 186 militares, a pesar de las excarcelaciones registradas desde enero de este año.

Las declaraciones fueron ofrecidas en una entrevista concedida a Martí Noticias desde territorio venezolano, como parte de la cobertura de la reanudación de vuelos directos entre Miami y Caracas.



Romero explicó que, desde el anuncio realizado el 8 de enero por la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez sobre la liberación de detenidos por motivos políticos, se han producido aproximadamente 800 excarcelaciones de este tipo en el país.

A la pregunta de a qué, a su juicio, se debe la disminución de los presos políticos en el país, Romero respondió que "definitivamente fue el cambio que ocurrió en enero", en referencia a la operación militar ordenada por el presidente Donald Trump, el 3 de enero pasado, en la que fue capturado el dictador Nicolás Maduro, quien ahora enfrenta juicio en Estados Unidos.

"Aquí ha habido una definitiva influencia relacionada con ese cambio, con esa situación, con lo que ocurrió, que impulsó la liberación y excarcelación de presos políticos", afirmó. "Sin embargo, sigo insistiendo en que no es la solución total".

Añadió que aún "hay muchas personas que han sido excarceladas y no tienen libertad plena, que todavía se mantienen con medidas restrictivas a su libertad, que tienen que mantenerse en un juicio político sin justificación, sin excusa".

"Hay muchas personas que han sido excarceladas y no tienen libertad plena...

El director de Foro Penal alertó que el número actual de presos políticos podría volver a aumentar, debido a nuevos casos que han salido a la luz. Según indicó, durante años muchas familias no denunciaron las detenciones por temor, pero recientemente han comenzado a hacerlo, lo que ha permitido identificar casos que no estaban previamente documentados.



Romero denunció que la represión en Venezuela no ha desaparecido, aunque señaló que no se ha reactivado de forma sistemática. Aseguró que las instituciones responsables de la persecución política continúan operando y que el sistema no ha cambiado estructuralmente, lo que mantiene el riesgo de nuevas detenciones arbitrarias.

"El monstruo de la represión que llamamos nosotros, está allí todavía, porque los agentes que lo manejan están allí todavía. Las instituciones que nosotros consideramos que no son independientes y no son realmente instituciones, sino son entidades que dependen del Ejecutivo y que funcionan para la represión, están allí todavía, pero la represión al menos no se ha reactivado", explicó.



En la entrevista, el abogado reiteró que existen denuncias de tortura, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias con fines políticos, respaldadas no solo por Foro Penal, sino también por investigaciones de la Organización de Naciones Unidas, en particular los informes de la Misión de Determinación de Hechos. Señaló que muchas de estas denuncias no han sido investigadas por las autoridades venezolanas.

La desaparición forzosa existe o ha existido, la tortura ha existido...

"Y no lo digo, no lo dice Alfredo Romero... no lo dice el Foro Penal, sino incluso hay investigaciones ante, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas. El que quiera, no solo referirse a lo que nosotros decimos, a las denuncias que tenemos nosotros, sino sólo con leer los reportes de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, observamos cantidades de casos de tortura. Entonces, sí, definitivamente, no podemos negarlo. La desaparición forzosa existe o ha existido, la tortura ha existido, la persecución política ha existido, la detención arbitraria con fines políticos ha existido", señaló.



Romero sostuvo que la liberación total de los presos políticos depende de una presión constante y de la existencia de elecciones libres. A su juicio, la falta de certidumbre política impide establecer responsabilidades claras sobre quién mantiene actualmente a los detenidos en prisión, en un escenario que describió como de transición indefinida.



"El pueblo venezolano, obviamente, espera que haya certidumbre política. No la hay todavía. Y si no hay certidumbre política, tampoco se sabe, realmente, a quién reclamar", dijo.



Al referirse a su labor, Romero recordó que Foro Penal ha representado a más de 15.000 personas a lo largo de 25 años de trabajo en defensa de los derechos humanos. Reconoció que la organización ha enfrentado ataques y presiones, principalmente a través de medios de comunicación oficiales, pero afirmó que su labor continúa motivada por la posibilidad de contribuir a la liberación de los detenidos y a la visibilización de estos casos.

"Al día de hoy, representamos a la gran mayoría de los presos políticos que se mantienen bajo prisión. Y, obviamente, sí, pues denunciamos esta situación ante el régimen, ante el gobierno actual y ante el gobierno anterior, pero también la denunciaríamos en un gobierno nuevo si se mantiene esta situación", aseveró.

A la interrogante de si Cuba ha tenido influencia en el modus operandi del gobierno venezolano en relación con los presos políticos, Romero respondió que esa influencia ha sido evidente, en especial en los mecanismos de control y represión del poder.



"Es como obvio que ha habido aquí influencia cubana y sobre todo asesoría en cuanto a todo el sistema del manejo de la represión para sustentar el poder", afirmó.

Explicó además que este esquema no es exclusivo de un solo país, sino que responde a un modelo más amplio. "Yo incluso tengo un trabajo que escribí con el Wilson Center, en Washington, que se llama La estrategia detrás de los gobiernos autoritarios, el reloj de la represión, y habla mucho de cómo ha sido un esquema que (...) viene incluso de China, Rusia, Cuba y Venezuela. Ahora sí, debo decir que Venezuela fue no solo un gran aprendiz, sino que ahora se ha convertido en el gran líder de la represión".

Estamos en un camino hacia el bien y tenemos grandes y positivas expectativas...

Romero expresó que, aunque valora como un hecho positivo que periodistas extranjeros puedan ingresar actualmente al país, la existencia de presos políticos sigue siendo el principal obstáculo para cualquier proceso de reconciliación y transición democrática en Venezuela.

"Por lo menos hay cosas buenas, yo creo que estamos en un avance positivo. Lo negativo es [la existencia de] los presos políticos, pero estamos en un camino hacia el bien y tenemos grandes y positivas expectativas de cambio y de transición, y de reconciliación nacional", concluyó.