Encargado de Negocios de EEUU en Caracas señala avance en fase de estabilización en Venezuela

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El encargado de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, John M. Barrett, afirmó que la reanudación de los vuelos comerciales entre ambos países forma parte de un proceso más amplio orientado a reconstruir las relaciones bilaterales y atraer inversión extranjera.

Las declaraciones del diplomático se producen tras el restablecimiento de la ruta aérea entre Miami y Caracas, suspendida desde 2019.

Barrett aseguró que Washington trabaja para generar confianza entre inversionistas estadounidenses. “Estamos trabajando con el gobierno interino para establecer un ambiente de inversión que dará todas las garantías que los inversionistas de los Estados Unidos requieren”, dijo.

El objetivo, indicó, es atraer capital y empresas de gran escala: “Queremos las mejores multinacionales aquí operando, las mejores empresas americanas operando aquí en Venezuela”.

El diplomático vinculó este esfuerzo con una estrategia más amplia de tres etapas para la recuperación del país. “Estamos súper contentos, muy contentos con la primera fase que es la estabilización”, señaló, tras destacar que ha encontrado “una ciudad muy linda, calma, pacífica” durante su primera semana en Caracas.

Barrett indicó que el proceso avanza ahora hacia una segunda fase enfocada en la recuperación económica, con cooperación entre Washington y las autoridades venezolanas. “Estamos en contacto con los venezolanos, con el gobierno… son nuestros socios en este trabajo que estamos haciendo conjunto”, afirmó.

El diplomático también sugirió que este proceso podría desembocar en una etapa política posterior.

Barrett llegó a Caracas la semana pasada en reemplazo de Laura Dogu, quien encabezó la reapertura de la sede diplomática estadounidense.