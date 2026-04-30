Venezolanos celebran con emoción reanudación de los vuelos a Caracas

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El primer vuelo comercial directo entre Miami y Caracas en siete años despegó este jueves, marcando un hito en la reanudación de la conexión aérea entre Estados Unidos y Venezuela. La ruta, operada por American Airlines bajo el número 3599, restablece un puente clave para miles de familias, viajeros y sectores económicos tras años de suspensión.

Lenar Ochoa, quien llevaba 18 años sin viajar Venezuela, dijo a Martí Noticias que volar con escala se hacía bastante complicado. "Estoy muy contento", dijo.

En el Aeropuerto Internacional de Miami, el ambiente previo al despegue estuvo marcado por la emoción. Pasajeros, tripulación y autoridades participaron en este momento simbólico que representa no solo la reactivación de una ruta, sino también la posibilidad de reunificación familiar y reencuentros largamente esperados.

Minutos antes de abordar, el capitán del vuelo, Rick Wilson, ondeó una bandera venezolana desde la cabina. Mientras tanto, miembros de la tripulación destacaban el significado del vuelo inaugural como un puente humano entre dos naciones.

Entre los pasajeros, historias personales daban sentido al viaje. Algunos, como venezolanos residentes en Estados Unidos, regresaban por primera vez en años para reencontrarse con sus familias. Otros veían en este restablecimiento posibles cambios en el país.

El vuelo, operado por la filial regional Envoy Air con aeronaves tipo Embraer 175, forma parte de un plan de American Airlines para mantener frecuencias diarias en esta ruta e incluso ampliarlas en las próximas semanas.

Félix Plasencia, representante diplomático de Venezuela en EEUU, apuntó por su parte que "las autoridades de este gobierno han sido muy amables, muy cordiales".

Autoridades estadounidenses presentes en el aeropuerto recordaron que, aunque se reanudan los vuelos, se mantienen advertencias de viaje hacia Venezuela debido a preocupaciones de seguridad. No obstante, este paso es visto como parte de un proceso más amplio de reactivación de relaciones y movilidad entre ambos países.

La llegada del vuelo a Caracas también fue recibida como un avance en la recuperación de la conectividad internacional del país, con proyecciones que apuntan a miles de pasajeros al año beneficiándose de esta ruta directa.

La operación se reanuda luego de que en 2019 se suspendieran los vuelos por razones de seguridad y tensiones políticas entre ambos países. La reciente flexibilización de restricciones y revisiones de seguridad permitió el retorno de esta conexión directa, considerada estratégica para la región.