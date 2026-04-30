"Hoy se hace historia": EEUU celebra restablecimiento de los vuelos comerciales a Venezuela

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Luego de siete años de pausa, este jueves se restablecieron los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela, con la partida desde el Aeropuerto Internacional de Miami de un avión de la compañía American Airlines.

Poco antes del despegue, el subsecretario del Departamento de Transporte para Asuntos sobre Políticas, Ryan McCormack, se reunió con directivos de la aerolínea, el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Félix Plasencia, y representantes del Departamento de Estado, para celebrar la reinauguración de los vuelos entre ambos países.

"Hoy se hace historia", comentó en X el secretario de Transporte, Sean Duffy.

"El primer vuelo comercial de EEUU a Venezuela en 7 años ahora está en el aire... Esto representa una GRAN oportunidad económica para Estados Unidos y Venezuela".

Un comunicado del Departamento de Transporte indica que "no se trata simplemente de un vuelo más, sino de un hito fundamental para fortalecer las relaciones" entre ambos países y "abrir nuevas oportunidades económicas".

“Me siento orgulloso del trabajo que nuestro Departamento ha realizado entre bastidores para hacer realidad este vuelo inaugural, y quiero agradecer a American Airlines su compromiso constante con el mantenimiento de esta arteria aérea esencial. Con el liderazgo histórico del presidente Trump, el futuro del transporte aéreo entre Estados Unidos y Venezuela nunca ha sido más prometedor. Estamos deseando ampliar este avance y poner en marcha más vuelos en los próximos meses”, añadió.

Por su parte, el subsecretario McCormack dijo que “gracias al presidente Donald Trump y al secretario Duffy, Estados Unidos y Venezuela están restableciendo sus lazos económicos y culturales de larga data”.

“Este vuelo contribuirá directamente a la recuperación económica de Venezuela. El Departamento de Transporte de Estados Unidos espera seguir colaborando con nuestros homólogos venezolanos para aprovechar esta sólida base y abrir nuevas oportunidades”, agregó.

Entretanto, Nate Gatten, vicepresidente de American Airlines, dijo que la empresa se enorgullece de ser la primera aerolínea en reanudar el servicio entre Venezuela y Estados Unidos.

“Nuestro histórico regreso a Venezuela no habría sido posible sin los esfuerzos del secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y de los gobiernos de ambos países”, afirmó Gatten.

“American es la principal compañía aérea entre Estados Unidos y Latinoamérica, gracias a nuestro increíble centro de operaciones de Miami y a las personas, los líderes electos y la comunidad que contribuyen a su funcionamiento cada día”, continuó el funcionario.

Además de American Airlines, otras aerolíneas estadounidenses han mostrado interés en reanudar sus vuelos a Caracas y a otros destinos de Venezuela.

El Departamento de Transporte dijo que continuará evaluando las solicitudes y ofrecerá información actualizada en los próximos meses sobre las nuevas ofertas.