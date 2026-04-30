Regresan los vuelos Miami–Caracas tras casi 7 años de suspensión: Martí Noticias a bordo del primero

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Martí Noticias está a bordo este jueves del primer vuelo comercial de American Airlines que conecta nuevamente a Miami con Caracas, marcando el restablecimiento de una ruta aérea clave entre Estados Unidos y Venezuela luego de casi siete años de interrupción.

El despegue del vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Miami simboliza un hito en la reactivación de los enlaces aéreos directos entre ambos países y abre una nueva etapa en la conexión entre las dos ciudades.

La ruta Miami–Caracas había sido suspendida en 2019, en medio de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas y de restricciones impuestas a las aerolíneas estadounidenses para operar vuelos hacia Venezuela.

Desde entonces, los viajeros dependían de rutas con escalas en terceros países, lo que elevó los costos y alargó los tiempos de traslado. El vuelo de American Airlines se convierte así en el primer enlace directo operado por una aerolínea estadounidense desde la suspensión de esas operaciones.

El retorno de esta conexión se produce en un contexto de cambios recientes en la relación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela, que han incluido el restablecimiento gradual de vínculos diplomáticos y la reapertura de representaciones oficiales.

La reanudación de los vuelos forma parte de ese proceso y busca facilitar el tránsito de pasajeros, especialmente para la numerosa comunidad venezolana residente en el sur de la Florida, así como para quienes viajan por motivos familiares, comerciales o humanitarios.



American Airlines, que operaba en Venezuela desde finales de la década de 1980, reinicia el servicio con vuelos directos entre Miami y Caracas, operados por su filial Envoy Air. La compañía ha señalado que esta ruta representa un paso significativo para recuperar la conectividad aérea perdida y responder a una demanda acumulada tras años de suspensión.



Martí Noticias acompaña este momento histórico con una cobertura especial desde el vuelo inaugural y en ambos extremos de la ruta, ofreciendo a su audiencia información de primera mano, testimonios de pasajeros y detalles sobre el impacto que este restablecimiento tendrá en la movilidad entre Estados Unidos y Venezuela.