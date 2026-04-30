Histórico regreso de vuelos comerciales entre EEUU y Venezuela

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CARACAS- Con aplausos, gente al borde de las lágrimas y un ambiente de celebración, el vuelo AA3599 de American Airlines aterrizó este jueves a las 13:33 hora local en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Este evento marca el histórico regreso de los vuelos comerciales directos entre Venezuela y Estados Unidos después de casi siete años de suspensión.

El Embraer 175, con capacidad para unas 72 pasajeros, despegó de Miami a las 10:16 a.m. hora del este de EEUU y completó el trayecto sin incidentes. A bordo viajaban familias venezolanas ansiosas por reunirse con sus seres queridos, empresarios, representantes de medios de prensa, funcionarios y algunos de los primeros pasajeros que adquirieron boletos en preventa, cuyos precios iniciales superaron los 5.000 dólares, aunque se prevé una baja significativa en las próximas semanas.

Este vuelo no solo representa un hito técnico y operativo, sino también un avance diplomático y económico de gran relevancia. American Airlines se convierte en la primera aerolínea estadounidense en retomar operaciones regulares a Venezuela desde 2019, cuando suspendió sus servicios por razones de seguridad y tensiones políticas. La ruta Miami-Caracas operará inicialmente con un vuelo diario, y la aerolínea duplicará la frecuencia a partir del 21 de mayo.

En Maiquetía, autoridades del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), representantes de American Airlines, la ministra de Transporte Jacqueline Faria y un grupo de familiares y funcionarios esperaban la aeronave.

Faria destacó que estos vuelos significan “conectividad, desarrollo, productividad y atención para nuestra gente”.

Encargado de Negocios de EEUU en Caracas, John Barrett

El encargado de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, presente en el evento de bienvenida, celebró el momento como un hito histórico.

“Hoy marca otro hito histórico en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Estamos siendo testigos de la reconstrucción de nuestros lazos económicos, la reapertura de Venezuela al comercio global y la reconexión de nuestras personas, la gente de ambos países”, afirmó Barrett.

Agregó que el vuelo envía “una señal clara a los mercados globales de que Venezuela está nuevamente abierta para los negocios”.

Para el diplomático, esta ruta actúa como “una arteria comercial fundamental que acelerará la inversión, reconstruirá las cadenas de suministro y reforzará los lazos entre nuestra gente y países”, contribuyendo al retorno de Venezuela como potencia energética en la región con el respaldo de la administración Trump.

Barrett felicitó a American Airlines por ser la primera aerolínea estadounidense en recuperar este vínculo esencial.

Para la diáspora venezolana en Estados Unidos, especialmente en el sur de Florida, este momento representa un gran alivio. Miles de personas han esperado años para reunirse con sus familiares sin escalas largas y costosas en terceros países. La reanudación de los vuelos fue posible gracias a aprobaciones regulatorias de ambos gobiernos, mejoras en los protocolos de seguridad y el levantamiento gradual de restricciones. American Airlines anunció sus planes en enero de 2026 e inició la venta de boletos a mediados de abril.

Para muchos venezolanos, este aterrizaje trasciende lo técnico: simboliza que, pese a años de aislamiento, las conexiones humanas y económicas vuelven a fluir.