Opositor venezolano valora reanudación de vuelos con EEUU e insiste en elecciones libres

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CARACAS, Venezuela- El exconcejal y ex preso político venezolano Jesús Armas valoró la reanudación de vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela, tras casi siete años de suspensión, como un avance.

En una entrevista con Martí Noticias, Armas señaló que los venezolanos buscan mayor conexión internacional, especialmente con Estados Unidos, pero subrayó que la prioridad sigue siendo la democracia. “Celebramos este vuelo, pero nosotros lo que queremos es tener unas elecciones libres”, dijo.

“No va a haber prosperidad real en Venezuela… hasta que no tengamos una genuina transición a la democracia”, afirmó e insistió en la necesidad de elecciones libres.

Armas, integrante del equipo político de María Corina Machado, relató además su detención en 2024. Según su testimonio, fue interceptado por agentes de inteligencia sin identificación, trasladado a una “casa clandestina” y sometido a torturas en busca de información sobre dirigentes como Juan Pablo Guanipa.

“Utilizaron bolsas plásticas para cortar mi respiración”, afirmó.

El opositor dijo haber sido recluido en condiciones de hacinamiento junto a presos comunes y luego trasladado a una sede del servicio de inteligencia en Caracas, donde permaneció en aislamiento durante meses. Fue liberado el 8 de febrero de este año tras 14 meses de prisión.

Sobre la situación actual, Armas aseguró que “todavía tenemos más de 600 presos políticos en las cárceles venezolanas” y advirtió que muchos excarcelados permanecen en un “limbo legal” que podría derivar en nuevas detenciones.

Cuba y la influencia en Venezuela

Armas sostuvo que una de las mejores cosas que ha pasado a partir del 3 de enero, con la captura de Nicolás Maduro, "es que hemos cortado esa dependencia política que teníamos con Cuba".

"Creo que hoy está mucho menos marcada, pero hasta hace unos meses vimos como el anillo de seguridad de Maduro era de cubano, cómo muchas de las decisiones de Venezuela se tomaban en Cuba y cómo buena parte de nuestro petróleo iba a parar a esta isla sin ningún tipo de contraprestación, sin ningún tipo de pago", indicó.

"Sin duda alguna ahí había un proyecto compartido entre la la dictadura cubana y la dictadura venezolana, agregó.