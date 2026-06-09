Documental sobre Óscar Pérez revive la masacre de El Junquito y el reclamo de justicia

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La vida, rebelión y muerte del expolicía venezolano Óscar Pérez volvieron a ocupar la atención de la diáspora venezolana durante la proyección en Miami de Óscar: el documental, una producción que reconstruye el perfil humano y famil

Pérez fue abatido el 15 de enero de 2018 en la población de El Junquito, a las afueras de Caracas, durante un operativo de cuerpos policiales y militares del régimen venezolano.

El hecho, conocido como la Masacre de El Junquito, dejó siete fallecidos y fue denunciado por organizaciones de derechos humanos como una ejecución extrajudicial.

La directora del documental, Vanessa Whaite, dijo a Martí Noticias que la producción busca honrar su legado y mostrar una dimensión más íntima de su historia.

“A nosotros como venezolanos, después de conocerlo como lo conocimos en este documental, nos inspira a seguir en esta lucha hasta que logremos el objetivo: la libertad de Venezuela”, afirmó Whaite.

El documental establece una línea de tiempo sobre el ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quien se dio a conocer públicamente tras sobrevolar Caracas en 2017 e instar a la desobediencia civil, en medio de la represión contra manifestantes opositores.

Durante la premier también habló Danais Vivas, pareja de Óscar Pérez y madre de sus tres hijos, quien afirmó que la película puede servir como elemento de denuncia internacional.

“Esto va a servir para las denuncias internacionales que ya tenemos”, expresó.

Vivas contó que, tras la muerte de Pérez, ha vivido con temor por la seguridad de su familia y de sus hijos, incluso estando en el exilio.

“Miedo a que quieran ir en contra del legado de Óscar, miedo a que quieran ir en contra de mis hijos, pero nosotros no podemos callarnos, tenemos que decir la verdad de lo que ocurrió ese 15 de enero en El Junquito”, indicó.

Durante el operativo de 2018, Pérez difundió videos en los que aseguraba estar dispuesto a entregarse junto a quienes se encontraban con él. Sin embargo, las autoridades ejecutaron un ataque que fue denunciado como desproporcionado y posteriormente confirmaron la muerte de todos los ocupantes del inmueble.

“Espero que pronto haya justicia para Óscar, para todos los jóvenes que estaban con él y para todos los que han caído en la lucha por Venezuela”, agregó Vivas.

Entre los asistentes a la proyección estuvo Orlando Gutiérrez Boronat, director de la Asamblea de Resistencia Cubana, afirmó que el caso también debe ser visto como parte de una estructura de represión regional.

“Estoy seguro de que el régimen de Venezuela, en la persecución de Óscar Pérez, estuvo asesorado por la tiranía castrista, porque Óscar Pérez era un peligro para ambos regímenes”, señaló.

El caso de la Masacre de El Junquito fue llevado en 2023 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH señaló ejecuciones extrajudiciales, falta de investigación efectiva, destrucción de evidencias e intimidaciones contra familiares de las víctimas.

Para familiares, activistas y asistentes a la proyección, el documental no solo rescata la memoria de Óscar Pérez, sino que también renueva el reclamo de verdad, justicia y reparación por una de las operaciones más cuestionadas de la represión política en Venezuela.