"Ya no aguantamos más": Otra noche de protestas en La Habana

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Residentes del municipio Centro Habana protestaron en la noche del martes debido a los prolongados apagones que se registran en la capital y el resto del país.

Según testimonios y videos difundidos en redes sociales, la manifestación se localizó en la intersección de las calles Manrique y Reina, donde se observa a vecinos exigiendo el restablecimiento del suministro eléctrico.

"Ya no aguantamos más", decía una de las publicaciones.

En el municipio Diez de Octubre se registraron también manifestaciones. Yanaisy Curbelo, residente de esa localidad, difundió un video en Facebook en el que se escucha el sonido de calderos. En declaraciones ofrecidas a Martí Noticias este miércoles, Curbelo precisó que en su zona permanecían sin electricidad desde el lunes por la mañana y que el servicio no había sido restablecido tras la protesta.

"A nosotros aún no nos la ponen a pesar del toque", dijo.

Las interrupciones del servicio eléctrico también se reportan en el interior del país. Residentes de la localidad de Velasco, en la provincia de Holguín, llevaban 26 horas consecutivas sin electricidad. Mensajes enviados a nuestra redacción desde otras comunidades de la zona oriental señalan que en algunas localidades los cortes superan las 30 horas continuas.

La empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó en su pronóstico para este miércoles que se estima un déficit del 68% de la capacidad de generación durante el horario de máxima demanda. Según la entidad, la afectación prevista es de 2.080 megawatts (MW) frente a una demanda nacional estimada de 3.000 MW.

Las autoridades explicaron que la falta de capacidad se concentra en un 79% debido a la indisponibilidad de combustible para la generación distribuida y las centrales flotantes (patanas), mientras que el 21% restante obedece a averías y mantenimientos programados en las centrales termoeléctricas del país.

Los incidentes de este martes forman parte de una serie de manifestaciones de descontento ocurridas durante la semana en diversos barrios de La Habana y otras provincias, donde los ciudadanos han recurrido a cacerolazos y concentraciones públicas para exigir el restablecimiento del servicio.