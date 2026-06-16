Morón: la protesta más política que se ha visto en todo el país

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El abogado invidente Juan Carlos González Leiva informó este martes, desde la ciudad de Ciego de Avila en Cuba, la situación en la que se encuentran los encausados en la protesta masiva del 13 y 14 de marzo pasados en la ciudad de Morón, indicando que esta protesta ha sido una de las más políticas que se han dado en los últimos tiempos en la Isla. La denuncia la realizó en el programa “Barrio Adentro”, de Radio Martí.

“Hay dos cosas muy importantes que resaltar aquí. Creo que es la protesta más política que se ha visto en todo el país. No conozco otra protesta que haya ido contra la sede principal del Partido local, y que hayan destruido o intentado destruir la documentación, la médula, la estadística, todo lo de ese Partido. Prendieron fuego a las computadoras y eso es un hecho bien significativo, y tuvo una repercusión tremenda, aunque en general las protestas en Cuba son políticas, generalmente la gente grita ‘Libertad’”, afirmó González Leiva quien agregó que la otra cosa importante de esa protesta fue el protagonismo de adolescentes y jóvenes.

“Fueron niños de doce años, de trece años, adolescentes, y eso es tanto así que se vieron obligados a liberar a más de veinte personas que tenían en la cárcel debido a su corta edad […] liberarlos a sus casas para citarlos a la hora el juicio y a algunos les han puesto multas, pero todavía queda bastante gente presa. A casi todos los que están en Canaleta que hay como trece ó catorce en Canaleta, la Prisión Provincial de Ciego de Avila, a ellos les han quitado el delito de “sabotaje” y los han dejado en “desórdenes públicos, desacato, atentado” que son los delitos recurrentes de la Seguridad del Estado, excepto por un caso de un manifestante de 25 años llamado Leandro, al que la han dejado el delito de “sabotaje” y quien, de acuerdo a González Leiva, tiene un pie fracturado producto de las golpizas durante el arresto y en la prisión, además de estar sometido a las condiciones de hambruna e inhumanidad que definen a la prisión en Cuba.

No se puede llevar a un pueblo entero a un tribunal

Durante el programa transmitido por Radio Martí hacia Cuba por onda corta y redes sociales, González Leiva dijo que como este hecho tuvo mucha repercusión internacionalmente y el régimen sabe que no le conviene ninguna actitud severa en estos momentos por las tensiones con Estados Unidos, ha preferido aflojar temporalmente el castigo contra los jóvenes aunque aún quedan casos muy complejos como el de Jonathan Muir y Christian Crespo, de 17 años ambos, que permanecen detrás de las rejas a pesar de los problemas de salud que los aquejan.

De acuerdo a las informaciones discutidas en el programa, el abogado invidente dijo que se habla de un traslado de los prisioneros de esta causa a la ciudad de Morón, pues ahora se encuentran en la ciudad de Ciego de Ávila, para realizarle el juicio.

“Allí habían casi cien personas detenidas, ahora yo creo que no llegan a veinte. Casi siempre hacen así, detienen mucha gente, pero no se puede llevar a un pueblo entero a un tribunal, y van decantando […] llevan a los que a ellos les convienen por razones políticas y por estrategias de represión, van llevando solo a un pequeño grupo que casi siempre son los que estaban a la cabeza, o los que son disidentes o son opositores”, afirmó.

Después del arresto es cuando ellos dan golpes

Los arrestados los días 13 y 14 de marzo en Morón recibieron golpizas durante y después del arresto, y una de las personas recibió un disparo, como lo corroboran los videos publicados en redes sociales.

“Después del arresto es cuando ellos dan golpes de verdad, porque durante el arresto están frente al pueblo y tienen miedo, pero ya cuando trancan en un calabozo, pues ahí es donde dan la paliza grande […] hubo una persona que le dieron un balazo en un pie […] pero yo no he logrado el nombre de esa persona […] el pánico es grande”.

Tras las protestas y de acuerdo a González Leiva, en Morón se hizo un trabajo grande de represión. Fueron visitando a las personas casa por casa para intimidar, arrestar e indagar sobre los implicados.

“Han estado 90 días investigando para ver de qué manera pueden ponerle más delitos a las personas, llevarlos más recio, ser más selectivos. Me imagino que este juicio será a puerta cerrada […] y como siempre la condena ya está hecha de antemano. Esta situación de Morón tiene peculiaridades al menos que yo no conocía. La mayor cantidad de fuerza allí fueron niños y adolescentes”, dijo.

Los jóvenes son protagonistas de su propia historia

“El comunismo es un sistema hermético, cerrado, un comunismo con internet es una muerte del comunismo a cierto plazo. La gente cuando tiene la posibilidad de ver el internet tanto puede ver las cosas del mundo libre como lo que el gobierno está diciendo. Entonces el gobierno siempre ha estado diciendo que las protestas son económicas, que son pidiendo corriente, que son cosas así", explicó el abogado.

"Han tratado de darle un filo económico, que no es ningún descontento con el gobierno, que no hay problema con el gobierno, que son demandas económicas y parece que la gente dijo, bueno vamos a dar donde es para que no puedan decir que es (una protesta) económica […] Los jóvenes son protagonistas de su propia historia […] Como decía José Martí, ‘la honra puede ser mancillada, la justicia puede ser vendida, pero la noción del bien’, y esa es la que tienen los jóvenes cubanos y el pueblo de Cuba ‘flota sobre todas las cosas y no naufraga jamás’”, agregó.