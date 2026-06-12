Protestas en Cuba: "La policía se lleva presa a la gente o va casa por casa al otro día"

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Residentes de varias provincias de Cuba protestaron este jueves debido a los prolongados cortes de electricidad y la escasez de agua potable. Las manifestaciones se produjeron tanto en La Habana como en el interior del país, según reportes de ciudadanos y activistas.

“Anoche en Los Pocitos, Marianao, hubo una un toque cazuela bien grande en la calle 132, un toque cazuela que duró más de una hora porque ayer no hubo corriente de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche", explicó a Martí Noticias el activista Mario Alberto Hernández Leyva, vecino del lugar.

En el municipio colindante de La Lisa se registraron acciones similares. La activista Lucinda González contó que se sentía a lo lejos que "estaban tocando calderos”.

En el barrio de Luyanó, en la capital, las manifestaciones ocurrieron durante la tarde en la intersección de las calles Rosa Enrique y Municipio. Una vecina de la zona relató: “Protestando todo el mundo por falta de electricidad, por falta de agua, por falta de todo, había mucha gente tocando lata”. Posteriormente, durante la noche, residentes de ese mismo sector volvieron a protestar, según videos difundidos en redes sociales.

Asimismo, se reportaron cacerolazos nocturnos en el barrio de Santo Suárez. Un testimonio recogido por Radio Martí indicó que "cerca del parque y en Toyo, los cacerolazos se sentían”.

Ante esta situación, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) pronosticó para este viernes una disponibilidad energética del 43% de la demanda máxima en el horario pico.

Fuera de La Habana, plataformas digitales reportaron protestas en el reparto Sueño, en la provincia de Santiago de Cuba. Una vecina de la localidad explicó que una parte del sector es considerada zona priorizada,

“Se tiraron para la calle", dijo la mujer y explicó que la policía cuando no se lleva presa a la gente en el momento al otro día va "casa por casa tocando puerta".

Las manifestaciones se extendieron a la zona de edificios conocida como los bloques en Placetas, Villa Clara. Rey, un residente del lugar, corroboró los hechos y afirmó: “Allá la gente tocaron caldedos y eso porque no habían puesto la luz. Fueron como 24 horas sin luz. Si no hay luz, no hay agua, porque aquí en los bloques es por turbinas”.