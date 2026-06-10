"Ocho días sin corriente, sin agua, sin nada": reportan protestas en varios municipios de La Habana

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Residentes de varios municipios de La Habana realizaron protestas nocturnas y cacerolazos la noche del martes, tras acumular en algunos casos más de una semana sin servicios de electricidad ni de agua potable. Entre las localidades afectadas se encuentran San Miguel del Padrón y El Cotorro.

En el barrio Dulce Nombre, perteneciente al municipio de El Cotorro, prendieron fuego a un contenedor de basura.

"Llevamos ocho días sin corriente, 10 minutos y te la quitan y no te la ponen más, sin agua, sin nada", dijo una vecina a Martí Noticias, que confirmó el incendio.

La falta de fluido eléctrico también se extiende hacia otras provincias. Desde Quivicán, en Mayabeque, el activista Alejandro Garlovo informó sobre la situación en esa localidad. “24 horas de nuevo y aquí no se puede coger agua. Hace dos días fueron 42 horas y la tuvieron 1 hora y pico puesta y la volvieron a quitar. Esto es Mayabeque completo”.

Reportes en redes sociales señalaron focos de protesta el martes en la intersección de las calles 19 y 80 en Buenavista, en el municipio La Lisa, detrás del Policlínico Cristóbal Labra, en la Avenida 51, y en la zona 11 de Alamar.

Kenia Romero, residente de Alamar, no presenció directamente los hechos de la zona 11, pero confirmó el impacto de los cortes eléctricos en la comunidad. “Todos los días nada más tenemos dos horitas de corriente. Y en estos momentos llevamos más de 24 horas sin luz”.

Fuera de la capital, en la provincia de Matanzas, usuarios de la red social Facebook reportaron superar las 85 horas continuas sin energía eléctrica. Por su parte, la Unión Eléctrica de Cuba pronosticó para el horario pico de este miércoles un apagón que afectará simultáneamente a más del 65% del país.

En el municipio de San Miguel del Padrón, en La Habana, se registraron manifestaciones. Marlene Aguilar, residente del lugar, explicó los motivos de la protesta. “Desde antier se están manifestando aquí en San Francisco de Paula, Reboredo, Siboney, Mercedita, la Prosperidad y la Rosita porque es el día entero sin corriente y más de 20 días sin agua. Esa gente y a veces se meten hace 3 meses que no lo ponen en el agua”.