Vecinos de La Lisa protestan frente a la sede del Partido Comunista tras 50 horas de apagón

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Residentes del municipio La Lisa, en La Habana, se concentraron la noche del martes frente a la sede del Partido Comunista local tras acumular más de 50 horas consecutivas sin servicio eléctrico en sus hogares.

Según videos enviados a nuestra redacción, los manifestantes coreaban: “El pueblo unido jamás será vencido”. Durante la protesta en La Lisa, los vecinos también entonaron el himno nacional.

Una de las manifestantes fue la activista Lucinda González. Según su testimonio, al percatarse de que varios vecinos se dirigían al lugar tras más de 50 horas sin corriente y escuchar un altercado, decidió unirse a la reclamación.

González relató a Martí Noticias que el secretario General del PCC intentó tomarla del brazo para introducirla a la sede, ante lo cual ella se negó firmemente, expresando que se quedaría "aquí con el pueblo".

Asimismo, afirmó haber advertido previamente a las autoridades sobre la irritación de la población ante la desigualdad en los cortes y el desabastecimiento, cuestionando la gestión del combustible y señalando que a su zona, el bloque 6, siempre le corresponde "la parte más mala".

González describió una fuerte presencia de efectivos policiales y de la Seguridad del Estado en un escenario donde se escucharon consignas exigiendo "agua, comida y corriente", así como pedidos de "libertad".

La activista detalló que conversó con el primer secretario del Partido y con un teniente coronel, a quienes expuso la dolorosa situación de tres personas con cáncer en su cuadra que sufren de manera extrema por las altas temperaturas.

Explicó que la situación trasciende posturas políticas y que, ante el despliegue de las fuerzas de seguridad, optó por retirarse debido al temor a represalias, ya que las autoridades se dedicaban a documentar mediante fotos y videos a los asistentes desde el interior del inmueble, lo que le impidió utilizar su propio teléfono celular. "Sé que va a haber problema porque estaban tirando fotos, haciendo vídeo", manifestó.

Según dijo, describió la presencia de madres con niños en coches en lo que calificó como una situación "infernal".

Este hecho ocurre tras denuncias previas recibidas en Radio Martí, sobre las cuales residentes de La Lisa, ante los prolongados apagones y la falta de agua potable, lanzaron piedras contra la unidad policial de San Agustín en ese mismo municipio.

Para este miércoles, la Unión Eléctrica de Cuba proyecta que la disponibilidad de energía en el horario pico solo cubrirá el 34% de la demanda prevista, lo que generará un déficit del 66%. La entidad estatal atribuyó la situación al mantenimiento de 5 unidades termoeléctricas y a la falta de combustible.

Por otra parte, el activista Adelth Bonne difundió el martes un video en Facebook desde el barrio de Santo Suárez. En la grabación, Bonne expuso que su vecindario sumaba más de 20 horas sin energía eléctrica y varios días sin agua potable.

El activista relató que se han visto obligados a recolectar agua de lluvia por estricta necesidad. Asimismo, señaló que, aunque en la mañana de este miércoles restablecieron el suministro de agua tras 23 horas sin luz, la persistencia del apagón impide bombear el líquido a los pisos superiores.