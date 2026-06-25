Militarización y persecución en Contramaestre tras quema de museo

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Las alarmas se han encendido en el municipio de Contramaestre tras la ola represiva desatada por las autoridades locales, a raíz del incendio que afectó al Museo Orlando Pantoja, ubicado en el poblado de Maffo.

“La dictadura ha desatado una persecución arbitraria contra niños, de entre 14, 15, 17, 18 años, fundamentalmente en el barrio La Cuba, en Lumumba y en las cercanías de Maffo, lugar donde se efectuó el incendio”, dijo a Martí Noticias el activista exiliado Yoid Ramos, refiriendo los testimonios de familiares de los arrestados.

“A jóvenes de Contramaestre, al azar, están llevándolos hacia Versalles, un centro de detención en Santiago de Cuba, donde torturan psicológicamente a la gente, reciben maltratos verbales y físicos. Quieren dar un escarmiento y sembrar el miedo”, afirmó.

Según testimonios de los residentes, el operativo ha dejado un saldo de más de una decena de jóvenes bajo custodia, capturados presuntamente sin pruebas ni fundamentación legal.

Los arrestos están afectando de manera directa a adolescentes de entre 14, 15, 17 y 18 años. Mientras que algunos de los detenidos en la unidad policial municipal fueron devueltos posteriormente a sus hogares, otros están siendo trasladados hacia el centro de detención de Versalles, en la ciudad de Santiago de Cuba.

La observación de las organizaciones defensoras de derechos humanos refuerza la gravedad de la situación. Leduán Ramírez, investigador principal de Justicia 11J, dedicada a documentar las detenciones por motivos políticos en Cuba, alertó sobre la vulnerabilidad de las víctimas y la contradicción en el discurso oficial.

“En primer lugar, encontramos a detenidos menores de 17 años, es decir, se circunscribe dentro del patrón de detención de adolescentes. Por lo tanto, el gobierno cubano no está respetando ninguno de los derechos de este grupo de jóvenes", destacó.

El investigador subrayó que estos arrestos ocurren en un contexto marcado por la reciente liberación, en Morón, Ciego de Avila, de Jonathan Muir, de 16 años, participante de las protestas del 15 de marzo en esa localidad.

“Lo que vemos es que no hay un compromiso del gobierno cubano de respetar las libertades y los derechos de este grupo de jóvenes”, subrayó.

Por otro lado, los arrestos se han caracterizado por su selectividad y discrecionalidad. En ninguno de ellos existe evidencia que los vincule con el incendio de la Casa Memorial Orlando Pantoja, lo que demuestra la práctica de las autoridades de detener a ciudadanos al azar, sin pruebas de participación directa o indirecta en los hechos, precisó Ramírez.

“Y por último, llama la atención de que este tipo de detenciones se produce en medio de una creciente manifestación de descontento popular que, por supuesto, ha pasado de los cacerolazos a acciones más directas, como las manifestaciones en medio del día, cerrando avenidas y, por supuesto, el hecho de este incendio en una casa museo de uno de los mártires de la Revolución, pues, por supuesto, desata más la furia del gobierno cubano”, recalcó.

Entre los casos documentados se encuentra José Ángel Borrero Zorrilla, de 17 años, hermano de la manifestante de julio de 2021, Roxana Borrero. Su relato expone la falta de garantías procesales y de asistencia médica elemental durante los operativos:

“Fueron los agentes de la policía, hicieron un registro en la casa, se llevaron la bicicleta de él, le quitaron el teléfono, se lo llevan por sospecha del incendio que hubo en el museo de Maffo. Hay varios muchachos tras las rejas. Los tienen en Versalles bajo investigación”.

“Los vecinos del barrio, les dijeron a los policías que mi hermano mucho antes del día de los padres está con bronconeumonía y con fiebre, que él de la casa no ha salido, y con todo eso se lo llevaron, incluso mi cuñada les dio a los policías el método y el medicamento que le había mandado el médico, y esta es la hora que a mi hermano no le han dado su medicina”, lamentó Borrero.

También se encuentran tras las rejas los hermanos Luis Alberto y Ángel Luis Leyva, Dian Daniel Mora Acuña, de 15 años; José Jorge Menéndez Vázquez, de 17 años; Yordi Daniel Gómez Aguilar, de 21 años; Ander Maddiel del Toro Suárez y José Julio, del que solo conocemos su nombre.

Paralelamente a las detenciones vinculadas al caso del museo, la cabecera municipal de Contramaestre experimenta un aumento de agentes policiales deambulando por lugares públicos. La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) está citando a interrogatorios a personas que participaron en las históricas protestas del 11 de julio.

Contramaestre y sus barrios periféricos fueron puntos neurálgicos durante las manifestaciones del 11J. Analistas y activistas locales coinciden en que el despliegue actual busca descabezar cualquier intento de réplica o protesta colectiva, utilizando el incidente del museo como justificación para militarizar las calles y neutralizar el descontento popular.