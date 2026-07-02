Protestas en El Cerro y El Vedado generan fuerte despligue policial en La Habana

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Residentes del municipio de Cerro, en La Habana, protestaron en la noche del miércoles tras acumular casi 40 horas consecutivas sin servicio eléctrico. Así lo confirmó a Radio Martí una vecina de las calles Primelles y Pezuela, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.

“Llevamos como 40 ahora en apagón y las personas empezaron a salir, quemaron basura, un colchón viejo, lo tiraron para quemar”, explicó la residente entrevistada.

De acuerdo con su testimonio, las manifestaciones y los incendios se reportaron en varios puntos de la localidad, como la Ciudad Deportiva, la Heladería Ward, toda la calle Primelles. "Venían apagando con los bomberos, ellos venían apagando todo lo que estaban incendiando”, detalló la fuente.

Asimismo, la ciudadana señaló que en el lugar se registró una fuerte presencia de agentes policiales: “Como 10 patrullas, un camión de policía, una guagüita. No sé si después los empiezan a citar, ellos te van filmando, porque ellos llegaron filmando a la misma gente. Eso seguro que después los citan”.

A través de las redes sociales se compartieron imágenes de lo ocurrido. En los comentarios de Facebook, un usuario expresó: “El Cerro lleva 38 horas sin corriente”, mientras que otro internauta comentaba “se calentó el cerro, fue en Primelles y Pezuela”. Un tercer usuario aseguró que el escenario se repitió en otras zonas de la capital, especificaba que en Colón, Centro Habana.

En otro video posteado en Facebook el miércoles se puede ver a niños durmiendo en un portal. Según se dice en el material, en una escena grabada en Prado y Virtudes, en Centro Habana, varios niños descansaban en el piso de un portal mientras la capital seguía sin electricidad.

También en la capital, en el Consejo Popular La Rampa, en El Vedado, se registró un cacerolazo este miércoles. Un residente del área que solicitó el anonimato informó a través de mensajes de texto que los vecinos realizaron un cacerolazo en esta zona, específicamente en las calles N y 17, en las inmediaciones del edificio Focsa y el hotel Capri. La fuente precisó que este constituye el tercer toque de calderos en esa céntrica área de la capital cubana.

El ciudadano añadió que los vecinos del lugar acumulaban más de 24 horas consecutivas sin servicio eléctrico y que han pasado varios días durmiendo sin electricidad ni suministro de agua. También reportó la pérdida de alimentos, alta presencia de mosquitos y afectaciones por el calor.

El servicio en La Rampa fue restablecido a las 12 y 20 de la medianoche, aunque en horas del mediodía del jueves fue interrumpido de nuevo.

Ante esta situación, la Unión Eléctrica de Cuba pronostica para este jueves que la disponibilidad energética solo cubrirá el 37.1% de una demanda máxima estimada del 100%. Debido a esto, el organismo prevé un déficit del 62.9% y una afectación total en el servicio del 63.9% durante el horario pico.