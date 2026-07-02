Aumenta la represión en Cuba a las puertas del quinto aniversario del 11J

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Arrestos y amenazas a opositores y periodistas independientes marca el clima represivo en Cuba, mientras crecen las protestas de la población por las precarias condiciones en las que viven los cubanos.

Cerca del mediodía de este jueves, el periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina fue detenido en las inmediaciones del hogar de su hermana, María Isabel Rodríguez Lobaina, en el barrio habanero de Marianao.

“Hace unos minutos mi hermano Rolando salió de casa a hacer algunas compras de comida y lo estaba esperando una patrulla y se lo llevaron. No sabemos más nada”, denunció María Isabel a Martí Noticias.

Asimismo, el coordinador Nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), Carlos Manuel Pupo Rodríguez, informó que el vicecoordinador del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), José Elías González Aguero, y el exprisionero político y coordinador de la organización en Artemisa, Alexander Díaz Rodríguez, fueron detenidos en el miércoles, y se desconoce su paradero.

Al parecer, los activistas se dirigían a un evento por el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos en la residencia del jefe de la misión diplomática de Washington en La Habana cuando fueron detenidos, "y no se sabe el paradero”, explicó Pupo Rodríguez en un mensaje de voz enviado a Martí Noticias.

Las amenazas con arrestos y encarcelamiento a los opositores han marcado las últimas semanas en la Isla.

Dagoberto Valdés, quien dirige el Centro de Estudios Convivencia, denunció el 30 de junio desde Pinar del Río que el Mayor John, oficial de la Seguridad del Estado, lo visitó en su morada y le hicieron saber que “el mes de julio está complicado y que si había recibido la invitación para la recepción de la Embajada de Estados Unidos, que no podia ir a La Habana ese día, que si necesitaba moverse otro día a La Habana lo llamara, a lo que le respondió (Daggoberto) que no iba a perdir permiso para ir a La Habana”, de acuerdo con una nota enviada por Valdés a esta redacción en la que, además, agregaba que este oficial de la Seguridad del Estado le dijo que le advirtiera a Yoandy Izquierdo Toledo, miembro del Consejo Directivo de Convivencia, que no debía asistir a la recepción tampoco.

En su nota, Valdés afirma que el hostigamiento continuado contra su persona y los miembros de Convivencia se debe a las columnas de los lunes que publica, especialmente la del lunes 29 de junio, donde “reflexiona sobre la necesidad de educación ética y cívica, y la propuesta de un libro de texto de ética y cívica escrito por autores cubanos” y publicado por la organización.

Desde la Ciudad de Banes, Holguín, el opositor y exprisionero político William Tamayo denunció a través de un mensaje de audio enviado a Radio Martí que él, su esposa Diana Rosa Ricardo y su hijo Dayron William Tamayo Ricardo fueron amenazados por el Jefe de de la Contrainteligencia de la Seguridad del Estado Froilán Rojas. El oficial les dijo que "en caso de una intervención militar en Cuba tenemos un tiro en la frente", señaló.

El opositor añadió que él y su familia son "acosados día y noche por miembros de las (brigadas) de respuesta rápida, amenazándonos con cuchillos, machetes... nos tiran piedras de noche. Agregó que el mismo represor, Froilán Rojas, le prohibió salir entre los horarios de 5:00 PM a 6:00 AM, y le advirtió que en caso de salir sería detenido. “Esto es acoso y persecusión política contra mi persona”, afirmó Tamayo Ramayo.

Por otro lado, en la Ciudad de Santa Clara, permanece en huelga de hambre el opositor Guillermo del Sol, exigiendo la libertad de 18 prisioneros politicos arbitrariamente encarcelados. También demanda que le devuelvan un motorina eléctrica de su propiedad y le fue confiscada recientemente, de acuerdo a lo explicado este jueves en el programa radial “Barrio Adentro”de Radio Martí.

Al igual que Guillermo del Sol, se encuentra en huelga de hambre y sed el prisionero político Leonel Tristá García, a quien le fue revocada la libertad condicional el pasado 16 de junio por negarse a que se realizara un registro ilegal y sin documentación en su hogar, en la ciudad de Santa Clara.

La madre de Leonel Tristá, Mira García Abreu, se entrevistó en horas de la mañana de este jueves con el médico de la Tercera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria, donde permanece detenido su hijo, y supo que este se encuentra sin tomar agua desde el viernes 26 de junio. Tristá inició la huelga de hambre el 18 de ese mes, de acuerdo a la información proporcionada por Del Sol desde Santa Clara.