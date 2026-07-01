OCDH alerta sobre escalada de represiva contra líderes religiosos en Cuba

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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este miércoles una campaña de hostigamiento contra líderes religiosos en Cuba y advirtió que los recientes casos que involucran a miembros de la Alianza de Cristianos de Cuba reflejan una escalada de la represión contra pastores evangélicos e iglesias independientes.

La organización emitió la alerta luego de que la Policía Política citara al pastor Rolando Pérez Lora, integrante de la Alianza de Cristianos de Cuba, y exigió el cese inmediato de los actos de intimidación contra líderes religiosos.

En declaraciones a Martí Noticias, el jefe de Estrategias del OCDH, Yaxys Cires, afirmó que los acontecimientos de los últimos días evidencian un patrón de persecución.

"Esto evidencia que estamos ante una ola represiva o de hostigamiento en contra de líderes religiosos, específicamente de pastores evangélicos y miembros de iglesias independientes", señaló.

"Desde el Observatorio condenamos esto y además llamamos la atención sobre la hipocresía de proclamar a nivel internacional, como hace el régimen, que respeta los derechos y las libertades religiosas, que Cuba es un estado laico, y a la vez mantener una realidad de hostigamiento, de excesiva burocracia, de limitación de permisos y de prohibición de tener personería jurídica para movimientos religiosos", afirmó.

La denuncia del OCDH se produce días después de la detención del pastor evangélico Alián López Rodríguez, líder de la Congregación Tabernáculo de La Promesa del Ministerio Internacional Viento Recio, quien fue arrestado mientras encabezaba una jornada pública de oración en un parque del municipio de Cabaiguán, en Sancti Spíritus.

El religioso fue liberado tras la presión ejercida por miembros de su congregación, pero volvió a ser detenido dos días después cuando agentes de la Seguridad del Estado acudieron a su vivienda.

Luego de recuperar nuevamente la libertad, López Rodríguez declaró a Martí Noticias que durante su arresto fue interrogado, amenazado y presionado para retractarse públicamente de su participación en la jornada de oración.

"Gracias a Dios estoy en casa. La Iglesia hizo bastante presión. Me llevaron por la mañana y me soltaron por la tarde para interrogarme, amenazarme y para que pusiera en mi muro de Facebook que me retractaba de lo que había hecho. Les dije que no, que no tengo nada de qué retractarme", aseguró.

El pastor añadió que continúa bajo vigilancia de las autoridades. "Estamos en constante persecución y vigilancia", afirmó.

Para Yaxys Cires, la persecución contra líderes religiosos tiene consecuencias que van más allá de la vulneración de la libertad de culto.

"Cuando se limita y hostiga a un líder religioso, no solamente se están violando los derechos y libertades relacionadas con la religión, sino que también se está privando a la población en general de la mano solidaria de grupos y comunidades que se han caracterizado por siempre estar al lado del pueblo, especialmente en estos momentos en que la gente ha sido abandonada por el propio régimen", concluyó.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reiteró su llamado a las autoridades cubanas para que cesen las acciones de intimidación contra líderes religiosos y respeten el derecho a la libertad de religión y de culto en la isla.