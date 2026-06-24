Cubanet confirma excarcelación del adolescente cubano Jonathan Muir

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El adolescente cubano Jonathan David Muir Burgos, preso desde hace más de tres meses en una prisión de máxima seguridad, fue excarcelado este miércoles, confirmó Cubanet tras hablar por teléfono con él.

Muir Burgos fue detenido en marzo de 2026 tras las protestas en Morón, provincia de Ciego de Ávila, desencadenadas por los prolongados apagones y la escasez de alimentos y productos de primera necesidad.

Las autoridades lo imputaron por el delito de "sabotaje", uno de los cargos más graves del Código Penal cubano, con penas de hasta 15 años de prisión.

El adolescente, que cumplió sus 17 tras las rejas, permaneció en condiciones precarias y sin acceso adecuado a atención médica en la cárcel para adultos de Canaleta, según denuncias de sus padres.

Estados Unidos exigió la liberación inmediata del adolescente en múltiples ocasiones. También Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos reclamaron al régimen por el caso de Muir Burgos.

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