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El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart exigió este miércoles la liberación inmediata del adolescente cubano Jonathan David Muir Burgos, quien permanece encarcelado en Cuba desde hace más de tres meses.



El menor de edad, escribió el legislador en un post en la red social X, "lleva más de 3 meses injustamente encarcelado por la dictadura en Cuba".



Díaz-Balart recordó que Muir Burgos "cumplió sus 17 años en una celda el 28 de mayo", y calificó el hecho como "indignante".

El congresista cubanoamericano afirmó que el caso del adolescente encarcelado constituye "un contundente recordatorio" de que el gobierno cubano "no respeta la vida humana, la dignidad ni los derechos humanos".



Díaz-Balart reiteró el reclamo desde Estados Unidos para que el joven sea excarcelado de inmediato, en línea con pronunciamientos previos de funcionarios estadounidenses y otros legisladores que han denunciado el caso.

Jonathan David Muir Burgos fue detenido en marzo de 2026 tras las protestas registradas en la localidad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, desencadenadas por apagones prolongados y escasez de alimentos.



Posteriormente, las autoridades lo imputaron por el delito de "sabotaje", uno de los cargos más graves del Código Penal cubano, que puede conllevar penas de hasta 15 años de prisión.



De acuerdo con reportes de familiares y organizaciones de derechos humanos, el adolescente ha permanecido en prisión preventiva en condiciones precarias y sin acceso adecuado a atención médica, lo que ha generado preocupación internacional. El joven fue trasladado a la cárcel de Canaleta, un penal de máxima seguridad para adultos, pese a su edad.



El caso ha provocado reacciones tanto dentro como fuera de Cuba. El Departamento de Estado de Estados Unidos y diversos congresistas han pedido su liberación y denunciado la detención de menores vinculados a manifestaciones. De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del menor, al considerar que su integridad podría estar en riesgo.



Organizaciones independientes han advertido que el caso de Muir Burgos no es aislado. Informes recientes señalan que decenas de menores de edad han sido detenidos en Cuba por su participación en protestas o por expresar descontento, lo que ha sido cuestionado como una violación de estándares internacionales de protección a la infancia.