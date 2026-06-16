EEUU exige liberación de adolescente cubano: Ninguna persona, y menos un niño, debería estar encarcelado

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El subsecretario de Estado de Estados Unidos para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, Riley Barnes, reclamó este martes la liberación del adolescente cubano Jonathan David Muir Burgos y denunció la falta de atención médica para el joven, encarcelado tras las protestas en Morón, en la provincia de Ciego de Ávila.

“Hoy se cumplen tres meses desde que Jonathan David Muir Burgos fue enviado a una prisión cubana de máxima seguridad, supuestamente por participar en una manifestación. Necesita atención médica urgente y no la ha recibido. Ninguna persona, y menos aún un niño, debería estar encarcelado”, escribió Barnes en una publicación en redes sociales.

El mensaje fue compartido por el congresista republicano Mario Díaz-Balart, quien expresó: “¡Libertad para Jonathan David Muir Burgos! ¡Libertad para todos los presos políticos en Cuba!”.

La semana pasada el pastor Mario Félix Lleonart, director del Instituto Patmos y director adjunto de monitoreo del Observatorio de Libertad Religiosa del Centro de Defensa CD, dijo a Martí Noticias que el joven presenta un deterioro de salud que requiere atención médica urgente.

Jonathan Muir Burgos cumplió 17 años el pasado 28 de mayo mientras permanece recluido en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila. Fue arrestado después de las manifestaciones del 13 de marzo en Morón, desencadenadas por los prolongados apagones y la escasez de alimentos. Las autoridades cubanas lo acusan del delito de sabotaje, uno de los cargos más graves contemplados en el Código Penal.