Pastor evangélico en Cuba liberado tras segunda detención en menos de tres días

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El pastor evangélico Alian López Rodríguez fue liberado en la tarde de este lunes, horas después de haber sido arrestado por segunda vez en menos de tres días por agentes de la Seguridad del Estado.

En declaraciones a Martí Noticias, López Rodríguez afirmó que durante su detención fue interrogado y presionado para retractarse públicamente de sus acciones.

“Gracias a Dios estoy en casa. La Iglesia hizo bastante presión. Me llevaron por la mañana y me soltaron por la tarde, para interrogarme, amenazarme y para que pusiera en mi muro de Facebook que me retractaba de lo que había hecho. Les dije que no, que no tengo nada de qué retractarme”, aseguró el religioso.

El pastor agregó que continúan bajo vigilancia de las autoridades. “Estamos en constante persecución y vigilancia”, aseguró.

López Rodríguez, líder de la Congregación Tabernáculo de La Promesa del Ministerio Internacional Viento Recio, en el municipio de Cabaiguán, provincia de Sancti Spíritus, había sido detenido el sábado mientras encabezaba una jornada pública de oración en un parque de la localidad.

Según el pastor Mario Félix Lleonart Barroso, director del Instituto Patmos y director adjunto de monitoreo del Observatorio de Libertad Religiosa del Centro de Defensa CD, la actividad consistía en un acto de arrepentimiento y clamor por la nación cubana, celebrado tras varios días de vigilias de oración.

El religioso fue liberado ese mismo día luego de que miembros de su congregación reclamaran su excarcelación, pero este lunes volvió a ser arrestado cuando agentes acudieron a su vivienda, según denunció su esposa, Edileidy Montellier Pérez, a Martí Noticias.

Lleonart calificó el caso como un nuevo ejemplo del hostigamiento que, según organizaciones de defensa de la libertad religiosa, enfrentan iglesias y líderes cristianos que desarrollan actividades públicas fuera de los templos.

(Con reporte de Ariane González para Martí Noticias)