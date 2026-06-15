Apagones obligan a racionar las hostias en las misas en Cuba

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La Iglesia Católica ha tenido que racionar la entrega de hostias en las misas en Cuba en medio de los prolongados apagones que han provocado una caída de su producción en la isla, reveló un informe de la agencia AFP.

El sacerdote dominico George Payano explicó que son las hermanas Carmelitas Descalzas, del monasterio de Santa Teresa y San José, en La Habana, quienes fabrican las hostias para toda la isla.

“Ellas producen las formas para toda Cuba. Necesitan tiempo y necesitan mover la maquinaria, la plancha para eso. Las horas de corriente son muy limitadas", declaró el sacerdote dominico.

Payano confirmó el racionamiento de las hostias en las misas en la isla ante el recrudecimento de los cortes eléctricos. “Eso lleva a que la producción sea menos y que tengan los sacerdotes y arzobispos, como anunciaron, que racionar un poco la entrega”, dijo.

En medio del agravamiento de la profunda crisis en Cuba, no es la primera vez que la Iglesia Católica cubana enfrenta la escasez de las hostias para las misas. Pero hoy con sólo unas dos horas de servicio eléctrico diario esta situación empeora mucho más.

Fieles cubanos, como la habanera Mariela Shuman, entrevistados por la AFP, expresaron cómo les afecta la nueva crisis con las hostias en las misas en medio de los largos apagones. “Sin poder comulgar. Usted sabe que quien no tiene la comunión lo hace espiritual. Esperemos que no lleguemos a eso, que tengamos que hacerlo espiritual”, afirmó Shuman.

En la Eucaristía de este domingo en la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, el Párroco Rogelio Deán dijo que la experiencia de la Iglesia Católica en Cuba era ver a un pueblo cansado, decaído y sin guía que sufre mucho.

“A uno se le desgarra el corazón como pastor de ver que nuestra gente sufre y sufre mucho. Y que ciertamente sufrimos la carencia a veces de lo más indispensable para una vida digna”, expresó.

Los apagones en los últimos días en La Habana llegan a las 22 horas diarias mientras que en el resto de las provincias pueden durar hasta dos días de forma consecutiva.

Este lunes 15 de junio, Cuba enfrenta un apagón simultáneo en el horario de mayor demanda, la tarde-noche, que dejará a oscuras al 68 % de todo el país, según el pronóstico de la Unión Eléctrica. Actualmente, nueve de las 16 unidades de las termoeléctricas cubanas están paralizadas por averías o mantenimiento. Por ejemplo, la más importante, la Antonio Guiteras, volvió a salir de circulación por un salidero en la caldera.