Expertos califican de sinsentido feria turística en medio de crisis total en Cuba: "parece un chiste"

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En medio de uno de los momentos más críticos que atraviesa la isla, cuando la población soporta apagones de más de 30 horas, hambre, falta de agua potable y el peor colapso del turismo en décadas, el Grupo Cubanacán celebró este fin de semana una feria turística de verano en el bulevar del hotel Comodoro.

“Parece un chiste. Antes de la pandemia ya el turismo venía reduciéndose por falta de calidad, de abastecimientos, tratamiento y muchos de los turistas, que esa es la mejor propaganda cuando les va mal, eso pasa en cualquier país, lo primero que hacen es decidir no volver a ese país”, indicó el economista y periodista Dimas Castellanos.

“Sin embargo, después de la pandemia se ha acelerado el decrecimiento, contrario a lo que está ocurriendo con países vecinos como Santo Domingo que el turismo se ha convertido en una fuente de entrada de divisa y un factor importante del crecimiento del Producto Interno Bruto”.

Castellanos calificó de "sinsentido" la reciente feria promocional turística, señalando la estrepitosa caída de visitantes canadienses. Argumentó que el desinterés global se debe a la profunda crisis del país, donde la escasez de servicios básicos, el deterioro urbano y la miseria extrema ahuyentan a los turistas que buscan vacacionar.

Durante el evento, agencias estatales promocionaron ofertas en destinos como Varadero, Viñales y la Ciénaga de Zapata, destacando como principal atractivo la reapertura del hotel Brisas del Caribe con incentivos como estancias gratuitas para niños.

Sin embargo, la propia narrativa oficial admitió que estas propuestas se lanzan a pesar del complejo panorama nacional marcado por una profunda crisis.

Las cifras oficiales confirman una caída superior al 55% en la llegada de visitantes en los primeros cuatro meses de 2026, lo que ha dejado a numerosos hoteles prácticamente vacíos.

“Esa feria promocional de verano no es más que un intento desesperado del régimen por comercializar su producto turístico, que decae sin cesar. No vienen turistas extranjeros y los cubanos solo piensan en sobrevivir ante las duras carencias que enfrentan. El evento debe de haber sido un fracaso”, apuntó el economista Orlando Freyre Santana.

La insistencia del gobierno en promover el ocio y captar divisas contrasta de manera drástica con las dificultades diarias que enfrentan amplios sectores de la población, que luchan por acceder a servicios elementales como la alimentación y la electricidad.

Esta desconexión entre la narrativa oficial y la realidad cotidiana refuerza las críticas hacia una estrategia económica que insiste en apostar por un sector en declive, en lugar de atender estructuralmente el creciente deterioro de las condiciones de vida en la isla.

“Hasta que no se produzcan cambios estructurales en Cuba, desaparezca GAESA, que es la que controla la mayor parte de esos hoteles y esas riquezas, el país seguirá bajando. Por suerte, la crisis ha llegado a un punto que pronto habrá cambios en Cuba y el turismo entonces irá arriba, cuando empiecen a cambiar las condiciones, sobre todo las políticas y económicas”, recalcó Castellanos.