Muere en La Habana monseñor Silvano Pedroso, primer obispo afrodescendiente de Cuba

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El obispo de la diócesis de Guantánamo-Baracoa, monseñor Silvano Pedroso Montalvo, falleció en la madrugada de este sábado en La Habana a los 73 años de edad, tras enfrentar una enfermedad oncológica.

Su lema episcopal fue "Ámense como yo les he amado", recordó en un comunicado la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.

"El amor a Cuba lo llevaba inscrito en su corazón y nada de su pueblo le era ajeno. Con sana y arraigada espiritualidad cristiana, sentía orgullo de su fe y de su pertenencia a la Iglesia, a quien llamaba mi madre. Vivía su condición de pastor del pueblo de Dios sin hacer ruidos, pero con entrega y sacrificio silenciosos, primero como sacerdote y después como obispo. Le tocó ser obispo de una diócesis joven, mayoritariamente rural, en el extremo oriental de Cuba, con pocos templos y población dispersa, lejos de sus amigos y de su familia. Una diócesis con poco clero y mucha presencia de iglesias evangélicas, sin embargo nunca se quejaba, amó su Diócesis y por ella ofreció su propia vida", destaca el obituario.

Pedroso Montalvo se convirtió en el primer obispo afrodescendiente en la historia de la Iglesia Católica en Cuba en marzo de 2018 cuando el Papa Francisco lo nombró como nuevo Obispo de Guantánamo-Baracoa, hasta ese entonces había sido párroco de la parroquia Nuestra Señora del Pilar en La Habana.

En declaraciones que cita Vida Nueva, Pedroso manifestó que nunca se había sentido superior o inferior a nadie por el color su piel. Es consciente de que, “a muchas personas les puede gustar tener un obispo negro porque la Iglesia es universal”.

Nació en Cárdenas, Diócesis de Matanzas, el 25 de abril de 1953, y fue ordenado sacerdote el 12 de junio de 1995, incardinándose a la Arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana.

En febrero de 2026 viajó al Vaticano para participar en la visita ad limina de los obispos cubanos y sostuvo una audiencia privada con el papa León XIV.

En los últimos meses sostuvo varias reuniones con Mike Hammer, el máximo representante del gobierno estadounidense en Cuba.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana expresó "sentidas condolencias a la Iglesia Católica y a todos los que hoy lamentan el fallecimiento del Obispo de Guantánamo y Baracoa".

La sede diplomática destacó que monseñor Silvano dedicó su vida al servicio de Dios y de los cubanos de a pie y se refirió al religioso como un "pastor humilde y cercano", que se distinguió por "acompañar a quienes más sufrían y por caminar junto a sus comunidades en tiempos de dificultad".

"Su vida reflejó un profundo amor por Cuba y una firme dedicación a que el pueblo cubano pudiera vivir con dignidad y esperanza", dijo la Embajada.

Su funeral será celebrado este sábado 13 de junio en la Parroquia Santa Catalina de Siena, en 25 y Paseo, Vedado, La Habana y a continuación, será el cortejo fúnebre y su entierro en el Cementerio de Colón de La Habana.