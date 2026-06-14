Llegan "tarde y mal": Cuestionan "reformas" de Díaz-Canel en Cuba

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Las nuevas medidas económicas anunciadas el viernes por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel han sido recibidas con escepticismo por analistas, opositores y parte de la ciudadanía, que cuestionan su viabilidad en medio de la crisis generalizada que vive el país.

El paquete de reformas establece que los gobiernos locales podrán gestionar directamente sus propias empresas, decidir sobre los actores económicos de su territorio y atraer inversión extranjera, incluyendo la de cubanos residentes en el exterior.

Ante estas disposiciones, un residente de La Habana expresó a Martí Noticias su expectativa de que los cambios ayuden a aliviar la situación actual: “Que sí, que es posible que esto avance un poco ahora. ¡Hay que hacer algo!”, dijo.

La estrategia oficial incluye, además, facultades para que los municipios importen, exporten y administren sus propias divisas. Sin embargo, el analista y activista Julio Aliaga Pesant manifestó desde la capital cubana que estas intenciones contrastan con las condiciones actuales.

“Lo primero que hay que ver es la imagen de Díaz-Canel cuando está anunciando esta medida ante los periodistas. Es una persona que está desencajada, destruida completamente. Es un hombre de mi edad, por cierto, 66 años. A esto hay que sumarle que las medidas que él dice que está dictando no tienen un marco legal que proteja, que defienda las inversiones de la que se están hablando, ni la inversión ni la apertura. Cuando digo inversión, él habla de inversión de cubanos en el exterior y cubano dentro de Cuba. Esto llega mal, tarde y mal hecho”, declaró Aliaga Pesant.

Por otra parte, las modificaciones contemplan que las empresas estatales operen sin intermediarios. Sobre este aspecto, el presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, el opositor Manuel Cuesta Morúa, afirmó:

"Reformas chinas tardías. Lo primero que debería hacer es pensar en darle un lugar a todos los cubanos en el proceso. Segundo, crear un clima institucional de confianza con reformas profundas en el orden legal, en el orden constitucional, que es garantía y seguridad a la gente para reemprender un camino de construcción de la prosperidad y el bienestar. Esto está hecho bajo improvisación. Soy escéptico y cauteloso si por otro lado no se acompaña también de reformas en el orden civil y en el orden político que es lo que necesita el país”.

El plan económico también prevé la reducción de ministerios, facilidades para el uso de la tierra por parte de los agricultores y estímulos arancelarios para la compra de insumos productivos. Desde Villa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol aseguró que la población recibe los anuncios con incredulidad.

“Eso fue lo mismo que dijo Marino Murillo cuando la tarea de ordenamiento. O sea, que le está repitiendo lo mismo, una bufonada más”, sostuvo Del Sol.