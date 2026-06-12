Autonomía, despegue, promesas de inversión... cubanos no le creen nada a Díaz-Canel

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El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel explicó este viernes las prioridades diseñadas por su equipo para enfrentar la peor crisis energética, económica y humanitaria que enfrenta Cuba en décadas. Su mensaje fue recibido por los cubanos con total apatía y la certeza de que su gobierno no podrá sacar al país adelante.

En este escenario de profundo malestar social, con protestas a diario, Díaz-Canel sale a explicar “prioridades” y medidas de autonomía municipal/empresarial, presentándolas como una oportunidad de “despegue”.

Más poder a municipios que ni siquiera pueden recoger la basura

Muchos usuarios que pudieron ver sus comparecencia en plataformas digitales señalan que se trata de “más de lo mismo”: promesas repetidas de autonomía municipal y empresarial, reducción de burocracia e incentivos a la producción que llevan años anunciándose sin resultados tangibles, mientras la población sigue sufriendo apagones, hambre y escasez.

Las personas critican duramente que se siga culpando exclusivamente al embrago estadounidense sin asumir la responsabilidad interna por la ineficiencia, la corrupción y la falta de cambios estructurales reales, y destacan la ironía de darles más poder a municipios que ni siquiera pueden recoger la basura o garantizar servicios básicos.

“Los municipios que no recogen la basura ahora van a atraer inversión extranjera… ¡qué crack!”, comentó un internauta.

Uno de los puntos más concretos que mencionó el sucesor de Raúl Castro fue el de otorgar más facultades a los municipios para decidir sobre empresas locales, actores económicos, importación/exportación, atracción de inversión extranjera, incluyendo cubanos en el exterior y residentes, y gestión de divisas.

Según dijo, las empresas estatales ganarán autonomía: sin intermediarios, con participación de trabajadores en decisiones, sistemas salariales propios, facultades exportadoras/importadoras, uso de utilidades y participación en el mercado cambiario.

“Más autonomía para que los mismos de siempre sigan mandando”, “Despegue en modo avión sin combustible” o “Ya casi vemos la luz al final del túnel… de los apagones”, ironizaron los cubanos.

El mandatario insistió en crear riqueza para distribuirla con justicia social, romper contradicciones entre centralización y descentralización, y aprovechar la crisis como oportunidad de “despegue”, citando a Fidel Castro.

Varios comentarios en redes sociales llaman directamente a que “se vayan” o “dejen el poder”, acusan al discurso de puro parloteo propagandístico para ganar tiempo, y expresan que la gente ya no cree en reformas cosméticas ni en “despegues” que nunca llegan, exigiendo soluciones concretas y libertad en lugar de más planes y reuniones.

“Ya van 67 años de ‘medidas concretas’ y seguimos igual”

Díaz-Canel mencionó que la primera prioridad de su gobierno es la preparación defensiva, la llamada Guerra de Todo el Pueblo; y la segunda es el Programa Económico y Social para 2026, que debe ser aprobado por el Buró Político y la Asamblea Nacional.



Una vez más, explicó la necesidad del estímulo a la producción, especialmente agrícola, de otorgar facilidades para el uso de la tierra, el acceso a insumos y mercados en divisas, trámites más ligeros y asociaciones entre el Estado, las cooperativas, y los privados.



También habló de la reducción de ministerios y cargos, del ahorro presupuestario para programas sociales o reforma salarial. De que hayan menos intermediarios, incentivos arancelarios para insumos productivos, depósitos en divisas para la inversión extranjera y de cubanos.



“¡Ahora sí, esta vez va en serio!”, “Ya van 67 años de ‘medidas concretas’ y seguimos igual”, comentaron los cubanos con incredulidad.

Otros ironizaron sobre "el eterno culpable externo", de acuerdo al relato sostenido por el régimen comunista durante décadas: “Gracias al bloqueo ya sabemos que en 2027 comeremos lo que produzcamos… si producimos algo”.