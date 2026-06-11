Miami-Dade revoca certificado comercial a Vanguard Energy tras sanciones a CUPET

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El recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, anunció la revocación del Certificado de Impuesto Comercial Local de la empresa Vanguard Energy, después de que la compañía con sede en Coral Gables dijera que había alcanzado acuerdos con la estatal cubana Unión Cuba-Petróleo (CUPET).

Este jueves, el Departamento de Estado de EEUU sancionó a CUPET, al considerar que la compañía forma parte de los mecanismos utilizados por el régimen "para impulsar su agenda corrupta y su aparato de seguridad represivo".

Según un reporte del Miami Herald, Vanguard Energy planeaba almacenar y distribuir combustible destinado al sector privado cubano utilizando instalaciones de CUPET. El Departamento de Estado había respondido al diario que “Vanguard Energy no ha recibido ninguna licencia de EEUU para esta transacción” y que las medidas restrictivas de la administración Trump seguían vigentes.

"Cuando el Departamento de Estado de EEUU se pronuncia claramente sobre el cumplimiento de las sanciones, los gobiernos locales tienen la responsabilidad de acatarlo. Las empresas que operan en el condado de Miami-Dade deben cumplir con las sanciones federales, la ley estatal y los requisitos locales. Se trata del estado de derecho, la rendición de cuentas y la protección de la integridad de nuestra comunidad empresarial", señaló.

"El condado de Miami-Dade no servirá como base de operaciones para actividades que socaven la política exterior de Estados Unidos, violen la ley federal o brinden apoyo a un régimen que ha negado la libertad al pueblo cubano durante más de seis décadas. Respetamos el estado de derecho. Respetamos al pueblo cubano. Respetamos los esfuerzos del presidente Trump y del secretario Marco Rubio para negar a la dictadura cubana los recursos que utiliza para controlar y reprimir a su propio pueblo", agregó.

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez agradeció a Fernández. "Las nuevas sanciones de hoy y el embargo estadounidense contra el régimen de Cuba dejan claro que quienes realicen negocios ilegalmente enfrentarán todo el peso de la ley", comentó.