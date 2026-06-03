Miami-Dade aprueba resolución en apoyo a una Cuba democrática y próspera

Getting your Trinity Audio player ready...

La Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade aprobó este martes una resolución que expresa su respaldo a los principios de libertad, democracia, libre empresa, estado de derecho y oportunidades económicas como bases para una transición política en Cuba, informó la comisionada Natalie Milian Orbis, promotora de la iniciativa.

La medida reafirma el apoyo del gobierno local al pueblo cubano y a sus aspiraciones democráticas, al tiempo que plantea la necesidad de preparar desde ahora un marco de referencia para una futura Cuba postcomunista centrada en el respeto de los derechos humanos, la estabilidad institucional y el desarrollo económico.

“Esta resolución trata de respaldar los ideales democráticos, el estado de derecho y los principios económicos necesarios para ayudar a que Cuba sea libre y exitosa”, afirmó Milian Orbis tras la aprobación de la iniciativa.

La resolución también contempla la organización de un futuro taller, en coordinación con la oficina del presidente de la Comisión del Condado, Anthony Rodríguez, para reunir a organizaciones cubanoamericanas, expertos legales, líderes cívicos y activistas.

“Durante casi 70 años, el pueblo cubano ha sufrido bajo una brutal dictadura comunista que le ha negado la libertad, las oportunidades y los derechos humanos fundamentales”, declaró.

“La libertad por sí sola no es suficiente. El futuro de Cuba debe construirse sobre instituciones democráticas, oportunidades económicas, empresa privada y condiciones que permitan prosperar a las familias y las comunidades”.

La funcionaria reconoció particularmente la labor de la Fundación Nacional Cubano Americana, la familia Mas, la Asociación Cubano Americana de Abogados y otras entidades que, según dijo, han mantenido viva la causa de una Cuba democrática.

“Su trabajo continúa manteniendo viva la esperanza de millones de cubanos que sueñan con libertad, democracia y prosperidad”, comentó.