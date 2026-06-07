Nueva batida en Miami a empresas que hacen negocios sin autorización con Cuba

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En una nueva batida a negocios con Cuba que violen leyes federales de Estados Unidos, la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade revocó los Recibos de Impuesto Comercial Local a las empresas Cargo Caribe LLC, Harkham Shipping LLC y MV Tinto Shipping LTD, por participar en la exportación de cemento a la isla "sin la debida autorización y en violación de las leyes y regulaciones federales".

“Mi oficina revocó Recibos de Impuesto Comercial Local de empresas identificadas por autoridades federales por participar en actividades comerciales no autorizadas relacionadas con Cuba”, afirmó Dariel Fernández, Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade en una publicación en la red social X que acompaña el comunicado oficial.

Fernández advirtió además que “Miami-Dade County no será utilizado como base de operaciones para empresas que violen la ley, evadan requisitos federales o se beneficien de negocios vinculados a un régimen que ha oprimido al pueblo cubano durante más de seis décadas.”

La Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado Miami-Dade afirmó en un comunicado fechado el 5 de mayo de 2026 que esta revocación se derivó de la información que recibió de una agencia federal.

Según esta información “Cargo Caribe LLC —utilizando una terminal de carga operada por Harkham Shipping LLC y MV Tinto Shipping LTD— exportó cemento a Cuba sin la debida autorización y en violación de las leyes y normativas federales. Según la agencia federal, el buque navegó desde el río Miami hasta un puerto en Mariel, Cuba, donde se descargó la mercancía.”

La entidad aseguró que revocó los comprobantes de pago de impuestos comerciales de estas tres empresas tras revisar la información recibida y otros registros adicionales.

“Como Recaudador de Impuestos de Miami-Dade County, he sido claro desde el primer día: cuando exista evidencia creíble de que una empresa está violando la ley federal o participando en comercio no autorizado vinculado a la dictadura comunista cubana, actuaremos”, señaló Fernández.

Desde que comenzó esta campaña en 2025, la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado Miami-Dade ha revocado decenas de licencias comerciales de empresas en Miami que tienen negocios con la isla.

“Las empresas que operan legalmente no tienen nada que temer. Pero aquellas que decidan ignorar los requisitos de cumplimiento, participar en actividades ilegales o apoyar a la dictadura comunista cubana deben entender que habrá consecuencias”, aseveró Fernández en su mensaje en X.

El Recaudador de Impuestos del Condado Miami-Dade apuntó que su oficina seguirá colaborando con las autoridades federeales, estatales y locales para que se cumpla la ley y proteger la integridad de las compañías del Condado.

“Miami-Dade County está del lado de la libertad, la transparencia y el estado de derecho”, sentenció Fernández en X.